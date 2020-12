Vụ hỗn chiến ở Aeon Tân Phú là do đa cấp vào chèo kéo

Ngày 7-12, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lấy lời khai những người liên quan, điều tra truy xét vụ xô xát, đánh nhau ở sảnh Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).





Đại diện truyền thông của trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú cho biết vụ việc không gây ảnh hưởng đến hoạt động của nơi này. Ảnh NT

Theo một nguồn tin, vụ việc xảy ra vào chừng 21 giờ tối 6-12, kéo dài trong khoảng 30 phút. Nguyên nhân ban đầu được xác định vào thời điểm kể trên, một nhóm nam nữ thanh niên bán hàng đa cấp vào Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú để tiếp thị, chèo kéo khách hàng.

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ tại Trung tâm mua sắm Aeon đã yêu cầu những người này đi ra ngoài và hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trước khu vực lối vào của khách ở khuôn viên Aeon.

Một số người dân đã quay lại clip và đăng tải trên mạng xã hội. Theo hình ảnh, hàng trăm người tập trung ở khu vực trước lối ra vào của khách ở trung tâm thương mại gây ra tình trạng hỗn loạn.

Một số nam nữ thanh niên to tiếng, cầm gậy gộc xông vào đánh nhau với một số người mặc đồng phục giống như bảo vệ và có người bị thương.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt vãn hồi trật tự. Một số người chứng kiến cho biết họ có nghe tiếng súng khi lực lượng chức năng có mặt.

Sáng ngày 7-11, Trưởng bộ phận an ninh bảo vệ đã làm việc với công an để làm rõ. Cũng theo bộ phận an ninh, vụ việc không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh mua bán ở trung tâm mua sắm lớn nhất quận Tân Phú.