Vụ xăng giả khủng: Khám xét thêm 6 trạm xăng ở Long An, TP.HCM

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ xăng dầu giả khủng trong chuyên án 920g do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét, bắt giữ những người liên quan.



Công an khám xét Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (phường Tân Qúy, quận Bình Tân). Ảnh:AX.

Cụ thể, trong ngày 28-3, lực lượng công an đã triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cả hai cùng ngụ TP.HCM), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Bước đầu, công an xác định Phong và Ba giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Toàn bộ tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.



Lực lượng công an khám xét cây xăng Tân Vĩnh. Ảnh: AX



Như PLO thông tin, đêm 6-2 (25 tết Tân Sửu), hơn 500 cảnh sát chia làm 14 tổ công tác khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở và nơi ở của nhóm sản xuất xăng giả cực lớn tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM.

Tang vật tthu giữ ngay trong đêm hơn 100 tỉ đồng tiền mặt, 50 sổ hồng, hơn chục tàu biển, sà lan, xe bồn và gần 2,7 triệu lít xăng giả và các thùng hóa chất...Công an nhanh chóng bắt giữ Phan Thanh Hữu, kẻ cầm đầu đường dây xăng dầu giả cùng các đồng phạm.

Mở rộng điều tra trong đường dây này, công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ nhiều chủ doanh nghiệp có tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM.

Đặc biệt, công an đã bắt giữ ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Hiện chuyên án đang được công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ công an và công an các tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.