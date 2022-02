Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mấu Điện (27 tuổi, ngụ thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ăn nhậu với bạn bè, lúc 0 giờ ngày 20-2, Điện đi xe máy đến nhà bà Mấu Thị X (ngụ cùng thôn) xin tiền.

Khi bà X. từ chối, Điện dùng tay bóp cổ người phụ nữ này đến chết hãm hiếp.



Nghi phạm Mấu Điện sau khi bị bắt giữ. Ảnh: HT

Tiếp đó, Điện mở tủ, lục khắp nhà tìm sản. Tuy nhiên, Điện không thấy tài sản có giá trị mà chỉ cướp 500.000 đồng trong túi của nạn nhân. Sau khi gây án, Mấu Điện điều khiển xe máy đi tìm nơi lẩn trốn.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP Cam Ranh điều tra, truy xét nóng, xác định Mấu Điện là nghi can của vụ án. Đến cuối chiều 22-2, Điện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Trước khi bị bắt giữ, Điện đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng đã được giải cứu kịp thời.