Ăn ổi mỗi ngày, chuyện gì xảy ra?

(PLO)- Theo NDTV, ăn ổi không chỉ giúp giảm lượng đường trong máu, giảm cân, trị táo bón mà còn tốt cho tim. Tuy nhiên, chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải và theo khuyến nghị của y tế nếu người dùng có vấn đề về sức khỏe.

Ổi là một loại trái cây có hàm lượng vitamin C gấp 4 lần quả cam. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gram ổi có hàm lượng Vitamin C hơn 200 mg, nhiều hơn so với cam. Trong khi đó 100 gram cam chỉ chứa 53 mg vitamin C.

Mà vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong một số chức năng chính của cơ thể, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic.

Vitamin C được coi như người bạn tốt nhất của hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Nó tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể, giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng, vi rút và bệnh tật.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, đảm bảo làn da luôn dẻo dai, giúp tóc và móng chắc khỏe.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Vitamin C giúp cơ thể tạo ra các mô mới và hỗ trợ quá trình hàn gắn vết thương...

Vitamin C chắc chắn rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta và ổi được coi là nhà vô địch trong việc cung cấp vitamin C.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn ổi.

Ăn ổi giúp giảm lượng đường trong máu

Ổi là một thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn kiêng cho bệnh tiểu đường. Vì ổi rất giàu chất xơ nên nó làm giảm lượng insulin trong cơ thể và không khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột.

Ăn ổi tốt cho trái tim của bạn

Quả ổi chứa đầy chất chống oxy hóa, kali và chất xơ giúp giảm cholesterol LDL, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nguy cơ mắc bệnh tim.

Ăn ổi là giải pháp trị táo bón

Ổi rất giàu chất xơ nên nó hỗ trợ tiêu hóa tốt. Vì vậy, ăn nhiều ổi có thể hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh và giúp ngăn ngừa táo bón.

Ăn ổi giúp giảm cân

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một quả ổi nhỏ chỉ có thể cung cấp 30-60 kcal với lượng chất xơ và khoáng chất rất cao. Điều này khiến ổi trở thành món ăn nhẹ lành mạnh để giúp giảm cân.

Ăn ổi giúp giảm đau trong chu kỳ kinh nguyệt

Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả ổi có thể làm giảm cơn đau bụng kinh nếu bạn ăn hàng ngày trong thời kỳ kinh nguyệt.

Trên đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn ổi. Vì vậy, chúng ta nên kết hợp ổi vào chế độ ăn uống của mình.

PHƯƠNG LÊ