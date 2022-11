Những lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả ổi

(PLO)- Ổi có chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ổi có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, do đó đây được coi là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Theo The Health Site, dưới đây là những lợi ích cho sức khỏe nếu tiêu thụ ổi:

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Ăn ổi có thể giúp tăng cường miễn dịch do chúng chứa nhiều vitamin C. Vitamin C là một chất kháng histamine tự nhiên có thể giúp kiểm soát dị ứng đường hô hấp.

Tốt cho não

Trong ổi có nhiều loại vitamin tốt cho não, chúng chứa vitamin B3 và vitamin B6 giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh của chúng ta.

Tốt cho người mắc bệnh tiểu đường

Ổi là loại trái cây tốt cho người mắc bệnh nhân tiểu đường. Cụ thể, ổi giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết rất thấp. Cả hai đặc tính này đều cần thiết để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Giúp làn da khỏe mạnh

Chất chống oxy hóa trong ổi có thể giúp bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Mỗi ngày tiêu thụ một quả ổi có thể giúp da chúng ta khỏe mạnh hơn.

Tốt cho mắt

Ổi có chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt. Ổi có thể giúp chúng ta đáp ứng lượng vitamin A được khuyến nghị hằng ngày và giữ cho đôi mắt trong tình trạng tốt.

Tốt cho tâm trạng

Ổi có chứa lượng magiê phong phú, đây là một khoáng chất quan trọng trong chế độ ăn uống, chúng có thể giúp nâng cao tâm trạng và cải thiện sự lo lắng. Thiếu hụt magiê làm tăng tỉ lệ trầm cảm và lo lắng.

NGUYÊN VÕ