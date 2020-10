5 công dụng thần kỳ của nước ép khổ qua

Khổ qua còn được gọi là mướp đắng là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khổ qua nổi tiếng về khả năng làm giảm lượng đường trong máu ở những người bị bệnh tiểu đường, theo The Times of India.



Uống nước ép khổ qua thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Trong khi giảm cân đòi hỏi một số nỗ lực liên tục từ việc tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống điều độ, uống nước ép khổ qua mỗi ngày có thể đẩy nhanh quá trình này. Người ta tin rằng nước ép khổ qua thực sự có thể giúp bạn đốt cháy chất béo và giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Dưới đây là một số lợi ích khác của nước ép khổ qua.



Ngăn ngừa ung thư

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Carcinogenesis, nước ép khổ qua giúp hạn chế khả năng chuyển hóa glucose của tế bào ung thư tuyến tụy, do đó làm giảm nguồn năng lượng của tế bào và cuối cùng giết chết chúng. Một nghiên cứu khác được công bố trên PubMed cho thấy chiết xuất khổ qua có thể chữa ung thư vú hiệu quả, theo The Times of India.

Giúp điều trị hen suyễn

Uống nước ép khổ qua thường xuyên có thể giúp chữa ho mãn tính và các vấn đề về hô hấp, bằng cách loại bỏ đờm tích tụ trong đường hô hấp và phổi. Nước ép khổ qua có thể là một phương thuốc hiệu quả để điều trị bệnh hen suyễn và nhiễm trùng phổi.

Cải thiện làn da

Khổ qua thanh lọc máu và có thể ngăn ngừa lão hóa sớm. Nó cũng có thể giúp loại bỏ các nếp nhăn trên da. Do đó, nước ép khổ qua tạo nên một chất khử độc và làm sạch da tuyệt vời.

Cải thiện tiêu hóa

Tiêu thụ nước ép khổ qua kích thích sản xuất các enzym thúc đẩy tiêu hóa. Sự kết hợp giữa nước ép khổ qua và mật ong có thể tăng cường nhanh chóng chức năng tiêu hóa.

Giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường

Có nhiều hợp chất khác nhau trong khổ qua làm cho nó trở thành một phương thuốc hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường. Ba hợp chất chính là polypeptide-p, vicine và charatin trong khổ qua được cho là có vai trò chính trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Uống nước ép khổ qua thường xuyên có thể giúp chữa khỏi tình trạng kháng insulin mà không cần dùng thuốc, theo The Times of India.

