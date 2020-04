Ăn củ đậu giúp giảm cân và quản lý huyết áp

Dinh dưỡng có trong củ đậu



Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, củ đậu chứa một hỗn hợp độc đáo gồm: Vitamin, khoáng chất, phytonutrients và các hợp chất hữu cơ khác, bao gồm chất xơ, vitamin C, vitamin E, folate, vitamin B6, acid pantothenic, kali, magie, mangan, đồng, sắt và một lượng nhỏ protein.



Củ đậu chứa 80%-90% là nước, 4,51% đường glucoza, 2,4% tinh bột và nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng khác như: Sắt, canxi, phốt pho, vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Internet

Lợi ích sức khỏe của củ đậu



Tăng cường hệ thống miễn dịch

Có một lượng vitamin C rất lớn được tìm thấy trong củ đậu. Vitamin C là một phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch, vì nó kích thích các tế bào bạch cầu, là tuyến phòng thủ chính đầu tiên của cơ thể giúp chống lại các bệnh tật. Vitamin C còn giúp cơ thể chiến đấu với các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và các mầm bệnh.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cytotech cho thấy chất xơ thô và carbohydrate có trong củ đậu có tác dụng tích cực đối với hệ thống miễn dịch của con người.

Quản lý huyết áp

Là một nguồn kali phong phú, củ đậu có thể hỗ trợ quản lý huyết áp. Kali là một thuốc giãn mạch và làm giảm căng thẳng trên các mạch máu và động mạch, do đó làm giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Alabama của Mỹ đã chỉ ra rằng duy trì chế độ ăn uống giàu kali và giảm natri có thể tác động tích cực đến việc giảm huyết áp. Điều này liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Cải thiện chức năng não

Củ đậu chứa một số lượng đáng kể vitamin B6, vitamin này có liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe não bộ và tăng khả năng nhận thức. Hơn nữa, vitamin B6 không thể thiếu trong việc phá vỡ protein thành các acid amin có thể sử dụng. Điều này giúp tối đa hóa các quá trình trao đổi chất và hiệu quả của các cơ quan khác nhau trong cơ thể.



Củ đậu cơ bản tương tự như khoai tây và lê, chúng được ăn sống như trái cây, nấu trong các món súp, món xào,... Ảnh: Internet



Tăng cường xương



Các khoáng chất có trong củ đậu như mangan, magiê, sắt và đồng chính là chất có thể giúp tăng cường sự vững chắc của xương. Những khoáng chất này rất cần thiết để xây dựng xương mới, giúp xương chắc khỏe và chữa lành mọi tổn thương cho xương đang mắc phải. Đây cũng là một cách để ngăn chặn sự xuất hiện của các tình trạng như loãng xương mà hàng triệu người mắc phải trên toàn thế giới.

Giảm cân

Thực phẩm ít calo rất quan trọng đối với những người đang cố gắng giảm cân, đặc biệt là khi những thực phẩm ít calo này cũng dồi dào chất dinh dưỡng và chất xơ để làm cho bạn cảm thấy no.

Trong 100 gram củ đậu chỉ chứa 35 calo và chứa đầy chất dinh dưỡng, nước và chất xơ, giúp bạn no lâu hơn. Đây cũng là một món ăn nhẹ tuyệt vời để giảm cảm giác đói và kiềm chế cảm giác thèm ăn, điều này giúp giảm cân hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết

Kháng insulin, một nguyên nhân chính gây béo phì, có thể được kiểm soát bằng việc tiêu thụ củ đậu như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột bởi một nhóm các bác sĩ vào năm 2016 cho rằng tiêu thụ củ đậu có thể làm tăng độ nhạy insulin và cuối cùng làm giảm lượng đường trong máu, theo Organicfacts.