Bảo quản nước uống trong chai thủy tinh có an toàn không?

Theo Ganesh Iyer, nhà sản xuất nước lọc đầu tiên và duy nhất tại Ấn Độ và Trưởng bộ phận vận hành cho thương hiệu Veen của Phần Lan cảnh báo, trong một số trường hợp một số chai thủy tinh cũng có thể gây hại hơn cả nhựa PET hoặc nhựa.

“Vì có nhiều loại chai thủy tinh khác nhau nên không phải loại nào cũng phù hợp để đựng đồ uống thức ăn được, kể cả nước khoáng. Đôi khi, bạn có thể gặp những chai thủy tinh được bọc bằng lớp phủ chống vỡ và nếu có vỡ, những mảnh vụn nhỏ mà mắt người không nhìn thấy được vẫn còn ở trong chai. Ngoài ra, một số chai thủy tinh có chứa các chất độc nguy hiểm như như chì, cadmium và crom nhưng vì chúng được ngụy trang bằng hình dạng và màu sắc bắt mắt nên người tiêu dùng không hề hay biết ”, ông nói thêm.



Để đảm bảo an toàn chúng ta nên sử dụng loại thủy tinh dược phẩm hoặc Flint Glass Type - III. Ảnh: NHẬT LINH

Vì vậy, theo Iyer sẽ an toàn khi chúng ta sử dụng chai thủy tinh đựng nước là loại thủy tinh dược phẩm hoặc Flint Glass Type - III. Và khi chúng ta sử dụng chai nước thủy tinh sẽ an toàn hơn chai nhựa vì những lý do sau đây:

Đảm bảo sự ổn định của các khoáng chất

Chai thủy tinh không chỉ đơn giản là bảo quản các khoáng chất mà còn đảm bảo rằng nước luôn mới, tốt hơn cho sức khỏe và môi trường.

Bạn của môi trường

Xem xét biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đối với hàng triệu người trên toàn thế giới, ngay cả một thay đổi nhỏ trong lối sống thân thiện với môi trường cũng có thể đi một chặng đường dài. Đa số các chai nhựa thường thấy sẽ bị vứt xuống đại dương hoặc bãi rác và phải mất hơn 450 năm nữa mới có thể phân hủy được.

Thủy tinh có thể được tái chế dễ dàng, trong khi chỉ có 7 trong số 30 loại nhựa mới có thể được tái chế. Sử dụng chai thủy tinh và giảm sử dụng nhựa có thể giúp giữ cho môi trường và cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, theo Indian Express Limited.

Duy trì sự ổn định về nhiệt độ của nước

Cho dù trời lạnh hay nóng, chai thủy tinh có khả năng giữ nhiệt độ của chúng trong phạm vi tương đối và cũng đảm bảo rằng không có mùi vị hoặc màu sắc từ vật chứa được đề cập hấp thụ vào.

Chai thủy tinh sạch hơn

Chai thủy tinh luôn sạch hơn và cũng dễ làm sạch. Chúng không hấp thụ bất kỳ mùi hoặc vị nào của trái cây hoặc đồ uống được giữ trong đó và cũng không bị ô nhiễm. Chúng cũng rất dễ dàng để khử trùng mà không sợ bị chảy hoặc biến chất. Điều này sẽ không xảy ra với chai PET.

Không gây ô nhiễm

Chắc hẳn bạn đã từng cảm nhận được mùi hoặc vị khi uống nước từ chai PET, vì khi tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm chúng có khả năng giải phóng các chất độc có hại như BPA có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm. Chai thủy tinh không chứa hóa chất và cũng không hấp thụ mùi vị hoặc mùi của bất kỳ loại trái cây hoặc nước giải khát nào được đựng trong đó, theo Indian Express Limited.