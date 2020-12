Cao huyết áp hay còn được gọi là tăng huyết áp, là một bệnh lý mãn tính khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Phạm vi huyết áp bình thường nằm ở mức 120/80 mmHG và nếu vượt quá 140/90 được cho là huyết áp cao.

Cũng như nhiều loại bệnh lý khác, thói quen ăn uống và hoạt động thể chất được coi là những yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng của bệnh. Điều đáng ngạc nhiên là việc kết hợp hạt chia và nước chanh có thể giúp kiểm soát huyết áp cao, theo The Times of India.

Lợi ích sức khỏe của hạt chia và chanh

Hạt chia là một siêu thực phẩm phổ biến hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều chất xơ, protein và nhiều chất dinh dưỡng đa lượng, được nhiều người đưa vào chế độ ăn kiêng của họ. Hạt chia cũng rất giàu axit béo Omega-3 được biết đến như một chất làm loãng máu, giúp giảm huyết áp.

Nước chanh giúp tăng cường nhanh chóng hệ thống miễn dịch của cơ thể và chứa đầy các chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm vitamin C, B complex, canxi, sắt, magiê, chất xơ. Chúng cũng giúp giảm bớt căng thẳng và giúp chống lại chứng đau họng.

Cách sử dụng hạt chia và chanh để kiểm soát huyết áp cao

Thức uống này cực kỳ dễ pha chế. Chỉ cần ngâm hạt chia trong cốc nước ít hơn một giờ. Sau đó, thêm nước ép của nửa quả chanh và uống hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng. Để thêm hương vị, bạn cũng có thể thêm mật ong vào.

Mặc dù thức uống này an toàn cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn đang sử dụng thuốc làm loãng máu, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thử thức uống này vì hạt chia cũng giúp làm loãng máu, theo The Times of India.

