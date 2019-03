Cảnh báo hai loại kẹo chứa hàm lượng lớn tadalafil nguy hiểm

Cục An toàn thực phẩm vừa phát đi cảnh báo của Cơ quan khoa học y tế Singapore (HSA), khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng hai sản phẩm không an toàn, gồm Hickel và Solomon Island - Soloco Traditional Candy (gọi tắt là Soloco) được bán online.



Kẹo Hickel chứa hàm lượng tadalafil quá mức cho phép. Ảnh: VFA



Kẹo Soloco chứa hàm lượng tadalafil quá hàm lượng cho phép. Ảnh: VFA

Theo thông báo trên trang Web của Cục, Phòng thí nghiệm của HSA đã phát hiện hai sản phẩm này có chứa hàm lượng cao tadalafil, một thành phần dược chất không được kê khai trên nhãn sản phẩm vốn được sử dụng để điều trị chứng rối loạn cương dương.

Hàm lượng tadalafil trong này cao gấp 30 lần so với liều dùng hàng ngày cho phép. Sử dụng hàm lượng cao tadalafil như vậy rất nguy hiểm và có thể gây tăng nguy cơ gặp phải các biến cố bất lợi nghiêm trọng, bao gồm đau tim, đột quỵ, mất thị giác và thính giác. Phía Singapore cho biết cả hai sản phẩm này được bán thông qua rất nhiều trang thương mại điện tử và các phương tiện truyền thông, bao gồm cả Facebook.

Cả hai sản phẩm này được quảng cáo "100% tự nhiên", "công thức tự nhiên nguyên chất" và "không tác dụng phụ". Dù chứa hoạt chất được sử dụng trong điều trị rối loạn cương dương nhưng hai sản phẩm này lại được quảng bá sai lệch và phóng đại tới người tiêu dùng rằng đây là kẹo, có tác dụng cải thiện chức năng tim mạch, thận, hỗ trợ điều trị tiểu đường, tăng cường sinh lực, tăng sức đề kháng và cải thiện chức năng sinh sản.

HSA đang làm việc với các cơ quan quản lý của các trang thương mại điện tử để loại bỏ các sản phẩm này khỏi danh sách bán hàng. Về phía Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đã ngay lập tức tiến hành rà soát nội bộ và kết quả là hai sản phẩm trên chưa được cấp công bố nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, Cục cũng đã có công văn gửi các cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm để thực hiện phương thức kiểm tra chặt đối với các sản phẩm nêu trên và yêu cầu 63 Chi cục an toàn thực phẩm trong cả nước tiến hành giám sát các sản phẩm này trên thị trường.

Để đảm bảo an toàn, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.