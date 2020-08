Dùng dế, ve sầu làm món ăn, dân nhậu cần lưu ý điều này

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu kịp thời bé 3 tuổi ở Long An, bị sốc phản vệ độ 3 sau khi được cha cho ăn bảy đến tám con dế chiên giòn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã lờ đờ, người bị nổi mề đay, phù toàn thân, tụt huyết áp, khó thở. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ. Bé được thở oxy, tiêm và truyền thuốc chống sốc phản vệ Adrenalin, kháng viêm mạnh, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch... Sáng 6-8 sức khỏe bé trai đã tiến triển tốt, ổn định để có thể ra viện.

Đây không phải là lần đầu tiên, trẻ sau lẫn người lớn khi ăn côn trùng bị ngộ độc hoặc sốc phản vệ. Vào tháng 5-2019, một người đàn ông tại Quảng Ninh cũng phải nhập viện với các biểu hiện của sốc phản vệ sau khi uống rượu và ăn ve sầu. Hay bệnh nhân 48 tuổi tại Hải Phòng cũng bị sốc phản vệ sau khi sử dụng nhộng tằm làm thức ăn.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện công nghệ sinh học và thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội, thực tế thì côn trùng có thể ăn được nhưng cũng có thể gây ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc có thể có thể đến từ bên ngoài hoặc do ăn phải côn trùng đã chết, côn trùng chứa một số chất gây dị ứng, điển hình là dế nhộng. Nhiều người ăn món này dễ bị dị ứng nếu cơ địa không phù hợp với chất nào đó có trong nhộng.



Cần cẩn trọng trong việc sử dụng côn trùng làm món ăn. Ảnh: HQ

Cũng theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nguyên nhân các vụ ngộ độc do ăn côn trùng là do sử dụng côn trùng đã chết sinh ra độc tố, côn trùng bị nhiễm nấm độc, hoặc côn trùng chứa nhựa cây độc như cây cọc rào, cây cỏ lào, thầu dầu tía… Hoặc do các chất tiết có độc tố không bị phá hủy ở nhiệt độ chế biến, côn trùng có nhiều protein lạ gây ra dị ứng với những người có cơ địa mẫn cảm để chế biến thức ăn.

"Việc thiếu hiểu biết, kiến thức trong lựa chọn, sơ chế, chế biến côn trùng làm thức ăn, cùng với tâm lý chủ quan khi lựa chọn côn trùng lạ để "thử nghiệm" theo kinh nghiệm đồn thổi để chế biến (ăn tái, ăn sống, ngâm rượu…) và sử dụng đã và đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ngộ độc và thậm chí gây ra tử vong cho người ăn."- Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Do đó, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo, đối với những người có cơ địa dị ứng cần hết sức cẩn trọng nếu muốn ăn côn trùng.

Tốt nhất không nên ăn nếu thường xuyên dị ứng với biểu hiện nặng như khó thở, nổi mề đay, phát ban khắp người sau khi ăn thực phẩm lạ. Khi chọn mua, cần chú ý mua côn trùng thông thường phổ biến còn tươi sống thay vì đã chết, ngâm tẩm hóa chất quá nhiều. Phải sơ chế, chế biến một cách an toàn. Không nên ăn sống, tái, hoặc nấu chín nguyên con mà không qua sơ chế kỹ.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý thêm, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn. Trong trường hợp sau khi ăn mà có các biểu hiện, triệu chứng khác thường như mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa… cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.