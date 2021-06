Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Research, trong một nhóm gồm 16.217 đàn ông và phụ nữ đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, những người tăng tiêu thụ các loại hạt sau khi được chẩn đoán sẽ giảm 11% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân lần lượt là 25% và 27%.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, của Nutrition Now Counseling cho biết: “ Quả óc chó là một thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng thân thiện với bệnh tiểu đường. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Health Promotion, những người ăn 56 gram quả óc chó mỗi ngày trong 6 tháng giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.”

Đối với những người mắc bệnh này, lượng thức ăn được theo dõi cẩn thận là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và giảm các biến chứng tiềm ẩn. May mắn thay, quả óc chó được các chuyên gia coi là một bổ sung gần như hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng dành cho bệnh nhân tiểu đường.

NHẬT LINH

Nguồn: Theo Eat This, Not That