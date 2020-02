Mua đồ ăn online có lây nhiễm COVID-19?

Lo sợ đám đông, nhiều người tiêu dùng chọn giải pháp mua đồ ăn và mang đi hoặc đặt đồ online nhằm tránh các nguồn lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn lo sợ việc mua đồ ăn này sẽ là nguồn lây nhiễm COVID-19.



Ông Trương Lưu Ba, chuyên gia chính về khử trùng tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, cho biết trên Tân Hoa xã, con đường lây truyền virus chính là qua đường hô hấp, nước bọt của người bệnh bắn ra khi ho, hắt hơi... do đó nguy cơ lây truyền trực tiếp qua thực phẩm là tương đối thấp.



Theo chuyên gia Trương Lưu Ba, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tiếp qua đồ ăn là tương đối thấp.

Ông cũng lưu ý, để đảm bảo an toàn tốt nhất sau khi nhận được đồ ăn giao tại nhà, cần vệ sinh tay sạch sẽ và vứt bỏ vỏ và túi đựng. Đồng thời hãy lau và khử trùng bề mặt của hộp đóng gói và các vật dụng khác bằng khăn giấy.

Điều này cũng được BS Trương Hữu Khanh, BV Nhi đồng TP.HCM, khẳng định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tiếp qua các hộp thực ăn được giao trực tuyến là rất khó.

Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, người nấu phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Cụ thể, Tổ chức Y tế thế giới-WHO đã lưu ý người nội trợ cần sử dụng thớt và dao riêng khi chế biến thịt sống và thịt chín khi nấu ăn, rửa tay sạch trước và sau khi chế biến, xử lý thực phẩm tươi sống và đồ ăn chín. Không ăn động vật ốm hoặc chết, cần nấu chín thực phẩm. WHO cũng cho biết ngay cả ở các khu vực đang có dịch bùng phát, các sản phẩm thịt vẫn an toàn để tiêu thụ nếu như được chế biến an toàn và nấu chín kỹ.