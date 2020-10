Muối trắng và muối hồng: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân?

Muối trắng và muối hồng

Muối là khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần để thực hiện một số chức năng như vận chuyển và hấp thụ chất dinh dưỡng, duy trì huyết áp và truyền tín hiệu thần kinh. Muối trắng là loại muối phổ biến nhất được dùng để chế biến thức ăn, nhưng nếu xét về mặt sức khỏe thì muối hồng luôn được coi là tốt hơn cả, theo The Times of India.



Muối hồng được cho là chữa nhiều khoáng chất hơn muối trắng. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Mối liên hệ giữa muối và giảm cân



Muối luôn được coi là rất quan trọng để tăng cường sức khỏe, miễn là nó được sử dụng một cách điều độ. Ăn nhiều muối hoặc rắc chúng lên trên thức ăn của bạn có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như tăng cân. Quá nhiều natri trong thực phẩm gây ra tình trạng giữ nước trong cơ thể, có thể dẫn đến dao động cân nặng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối có thể dẫn đến tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao, đặc biệt là vùng quanh eo.

Muối hồng

Muối hồng ít tinh chế hơn và chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nó được chiết xuất từ chân núi Himalaya và có màu hồng tự nhiên do sự hiện diện của sắt. Đó là lý do tại sao nó còn được gọi là muối hồng Himalaya hoặc muối ăn Himalaya. Người ta ước tính rằng muối hồng chứa 84 khoáng chất và nguyên tố vi lượng khác nhau. Loại muối này còn được gọi là muối hoàn thiện vì nó thường được sử dụng vào cuối quá trình nấu ăn để tăng thêm hương vị và độ giòn của món ăn.

Muối trắng

Muối trắng hoặc muối ăn nói chung là iốt. Nó được tăng cường iốt để khắc phục sự thiếu hụt chất dinh dưỡng phổ biến này, giúp ngăn ngừa các bệnh như bướu cổ và tuyến giáp. Tuy nhiên, loại muối này được chế biến cao. Sau khi được chiết xuất, nó trải qua quá trình chống đóng cục, tẩy trắng và một số quy trình khác trước khi đến người tiêu dùng. Trong tất cả các quá trình này, hầu hết các khoáng chất tự nhiên của nó bị tước bỏ.

Cái nào tốt hơn cho việc giảm cân

Không nghi ngờ gì nữa, muối hồng tốt cho sức khỏe hơn muối ăn vì nó ít tinh chế hơn và chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Bằng cách tiêu thụ muối hồng bạn sẽ nhận được kẽm, sắt, canxi và thậm chí cả iốt. Nếu chúng ta chỉ nhìn ở góc độ sức khỏe, thì muối hồng bổ dưỡng hơn và tốt hơn. Tuy nhiên, khi nói đến giảm cân, sự khác biệt là rất nhỏ. Cả hai loại muối đều chứa cùng một lượng natri trên cùng khối lượng.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn tiêu thụ muối trắng hay muối hồng với hàm lượng muối cao thì việc cơ thể giữ nước và tăng cân là điều khó tránh khỏi. Cố gắng tiêu thụ muối vừa phải và không rắc muối lên trên thức ăn đã nấu chín. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng muối ăn hàng ngày của một người nên dưới 5 gram, tương đương với một thìa cà phê, theo The Times of India.

