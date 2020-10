Những điều cần biết đối với thực phẩm tươi sống đông lạnh

Giữ thực phẩm đông lạnh trong bao lâu?

Hãy kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng cho thực phẩm khi bạn mua những thực phẩm đông lạnh. Đối với những mặt hàng đông lạnh thông thường, dưới đây là một số hướng dẫn chung để có chất lượng tối ưu:

- Trái cây và rau quả: 12 tháng

- Thịt bò sống, thịt bê, thịt cừu và thịt lợn: 12 tháng

- Gia cầm sống: 12 tháng

- Thịt xay: 4 tháng

- Cá: 6 tháng

- Thức ăn nấu sẵn, như thức ăn thừa: 1 - 2 tháng

- Thịt nấu chín: 2 - 6 tháng

Lý do thịt xay có khung thời gian ngắn hơn so với các loại thực phẩm khác được liệt kê ở trên bởi vì chúng có nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn tương đối cao do cách chúng được chế biến và xử lý, tiến sĩ William Li, bác sĩ, nhà khoa học, diễn giả và tác giả nổi tiếng thế giới của cuốn sách Eat to Beat Disease cho biết.

Ngoài ra, ngay cả khi bạn đang rã đông trong khung thời gian được khuyến nghị, tiến sĩ Felicia Wu, giáo sư về an toàn thực phẩm tại Đại học bang Michigan, Mỹ khuyên rằng, nên ngửi bất kỳ loại thịt nào sau khi rã đông, nếu mùi thơm mất đi thay vào đó là mùi hăng hắc, khó chịu và có thể có mùi giống như mùi amoniac do sự phân hủy protein và chất béo đó là dấu hiệu không an toàn để ăn, theo Everyday Health.

Rã đông thực phẩm đúng cách



Rã đông thực phẩm đúng cách rất cần thiết để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Ảnh: Alamy/Everyday Health.

Rã đông thực phẩm đúng cách rất quan trọng để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi trong thực phẩm. Hutchings, chuyên gia an toàn thực phẩm được chứng nhận tại StateFoodSafety khuyên rằng, chúng ta không nên rã đông bất kỳ loại thực phẩm nào ở nhiệt độ phòng, ngay cả những lựa chọn có vẻ “an toàn hơn” như thức ăn thừa hoặc thịt đã nấu chín. Thay vào đó, cô đưa ra 4 phương pháp sau:



- Rã đông bằng cách nấu chín: cách này đặc biệt hiệu quả đối với những miếng thực phẩm nhỏ, bao gồm cả thịt xay hoặc thịt băm nhỏ.

- Rã đông trong lò vi sóng: đây thường là cách rã đông thực phẩm nhanh thứ hai (sau phương pháp nấu chín). Nó không được khuyến khích cho các loại thực phẩm lớn, chẳng hạn như gà nguyên con, nhưng nó là phương pháp rã đông lý tưởng cho các loại thực phẩm nhỏ hơn như thịt xắt miếng, cá, thức ăn nấu sẵn…

- Rã đông trong nước lạnh: phương pháp này mất khoảng 20 đến 30 phút cho khoảng 0.5 kg thực phẩm. USDA khuyến nghị, hãy đảm bảo sử dụng bao bì không thấm nước và thay nước 30 phút/1 lần và giữ nước ở 40 độ F hoặc thấp hơn trong quãng thời gian rã đông.

- Rã đông thực phẩm trong ngăn mát của tủ lạnh: đây là cách dễ nhất và an toàn nhất để rã đông thực phẩm đông lạnh, nhưng mất nhiều thời gian nhất.

Tái đông lạnh thực phẩm đã rã đông đúng cách

Khi nói đến việc tái đông lạnh thực phẩm đã được rã đông trước đó chúng ta cần biết một số nguyên tắc chung, vì quá trình rã đông ban đầu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. USDA khuyến nghị các bước sau:

- Nếu thực phẩm đã được rã đông trong tủ lạnh một cách an toàn, bạn có thể đông lạnh lại, miễn là trong vòng 3 - 4 ngày kể từ khi rã đông.

- Thực phẩm đã được rã đông và sau đó nấu chín sẽ an toàn để làm đông lạnh lại.

- Không tái đông lạnh lại bất kỳ thực phẩm nào để ngoài tủ lạnh lâu hơn 2 giờ.

- Thịt, gia cầm hoặc cá đã đông lạnh trước đây mua từ cửa hàng có thể được đông lạnh lại miễn là chúng được xử lý an toàn và không để ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ.

