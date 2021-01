Nguy cơ mắc bệnh tim liên quan đến đồ ăn chiên rán

Trong một phân tích tổng hợp của 19 nghiên cứu bao gồm dữ liệu về chế độ ăn uống và sức khỏe của hơn 1,2 triệu nam giới và phụ nữ trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tính toán tác động của việc ăn khoai tây chiên, cá chiên, đồ ăn nhẹ chiên và các loại thực phẩm chiên khác đối với sức khỏe tim mạch.



So với những người ăn ít đồ chiên nhất, những người ăn nhiều nhất có nguy cơ suy tim tăng 37%. Ảnh: NHẬT LINH

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heart, so sánh những nhóm ăn nhiều đồ chiên nhất với những người ăn ít đồ chiên trong khoảng thời gian trung bình là 9 năm, họ thấy rằng tiêu thụ nhiều đồ chiên làm tăng 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ là 37%, suy tim 37%, tử vong do bệnh tim mạch là 2% và tử vong do bất kỳ nguyên nhân khác là 3%.

Nghiên cứu cho thấy, mỗi tuần bổ sung 114 gram thực phẩm chiên làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ lên 3%, bệnh tim 2% và tăng nguy cơ suy tim 12%.

Khi thức ăn được chiên, nó sẽ hấp thụ một số chất béo từ dầu, có khả năng làm tăng lượng calo. Ngoài ra, thực phẩm chiên và chế biến thương mại thường có thể chứa chất béo chuyển hóa. Ngành công nghiệp thực phẩm yêu thích chất béo chuyển hóa vì chúng rẻ để sản xuất, tồn tại lâu và mang lại cho thực phẩm hương vị và kết cấu tuyệt vời.

Các chuyên gia cho biết, nếu mọi người ăn nhiều loại thực phẩm như vậy, về lâu dài sẽ góp phần gây ra bệnh tim mạch, tiểu đường và các tình trạng khác, chẳng hạn như chứng sa sút trí tuệ .

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol xấu và giảm mức cholesterol tốt của bạn. AHA khuyến nghị thay thế chất béo chuyển hóa từ thực phẩm chiên và chế biến bằng chất béo không bão hòa đơn hoặc không bão hòa đa, chẳng hạn như dầu ô liu và dầu hạt cải, theo CNN Hearth.