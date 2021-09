Một nghiên cứu mới được trình bày tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2021 cho thấy, uống tới ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.



Thưởng thức một hoặc ba tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Ảnh: NHẬT LINH

Các tác giả nghiên cứu đã xem xét mỗi liên hệ giữa việc uống cà phê và các trường hợp đau tim, đột quỵ hoặc tử vong. Nghiên cứu này bao gồm 468.629 người tham gia và họ được theo dõi trong suốt 11 năm. Độ tuổi trung bình của các đối tượng là 56,2 tuổi và khoảng 58% trong số họ là phụ nữ.

Điều chỉnh theo cân nặng, tuổi, giới tính, chiều cao, tình trạng hút thuốc và các yếu tố sức khỏe khác, các nhà khoa học chia nhóm thành ba loại: những người không bao giờ uống cà phê, những người uống từ 0,5 đến ba cốc mỗi ngày và những người uống nhiều hơn ba cốc mỗi ngày.

Họ phát hiện ra rằng, nhóm người uống cà phê vừa phải có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 17% và nguy cơ đột quỵ thấp hơn 21% so với nhóm không uống cà phê. Nhìn chung, nhóm vừa phải có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 12% so với nhóm không uống cà phê.

Tác giả nghiên cứu Judit Simon, thuộc Trung tâm Tim mạch và Mạch máu, Đại học Semmelweis, Budapest, Hungary, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng, tiêu thụ cà phê lên đến ba tách mỗi ngày có liên quan đến kết quả tim mạch tốt hơn. Trong khi các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để giải thích các cơ chế cơ bản, những lợi ích quan sát được có thể được giải thích một phần bằng những thay đổi tích cực trong cấu trúc và chức năng tim."

Những lợi ích này có thể là do đến từ hàm lượng caffeine có trong cà phê. Một đánh giá về ba nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ vào đầu năm nay cũng cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ suy tim, nhưng cà phê phải chứa caffeine mới mang lại lợi ích, theo Best Life.