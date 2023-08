Ăn trứng luộc mỗi ngày, chuyện gì xảy ra?

(PLO)- Trứng luộc không chỉ cung cấp năng lượng mà còn là biện pháp giúp giảm cân.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản, có rất nhiều chất dinh dưỡng trong trứng luộc bất kể chúng ở nhiệt độ bao lâu, nhưng trứng luộc kỹ hơn là lựa chọn tốt hơn khi tránh vi khuẩn có hại như salmonella.

Trứng luộc không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe của bạn ở mọi lứa tuổi. Cùng với sữa, trứng chứa đựng tiêu chuẩn vàng về protein. Một quả trứng chỉ có khoảng 72 calo, nhưng có 6 gam protein chất lượng cao, 5 gam chất béo và 1,6 gam chất béo bão hòa, cùng với sắt, vitamin, khoáng chất và caroten.

Trứng luộc có hàm lượng protein cao nên giúp tăng cường trao đổi chất lên tới 80-100 calo, do đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn. Trứng cũng chứa chất béo không bão hòa đơn làm giảm sự hấp thụ cholesterol.

Trứng luộc là nguồn cung cấp protein, đặc biệt là lòng đỏ. Lòng đỏ trứng chứa kẽm và selen. Hai khoáng chất này rất quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch.

Trong bữa ăn, trứng luộc là một nguồn protein tuyệt vời và cũng rất dễ gây no. Giá trị duy trì sự no ổn định cao của trứng làm giảm sự thèm ăn và cũng làm tăng cảm giác no lâu để giúp bạn tránh những cơn đói. Và đây là biện pháp giúp bạn giảm cân nhanh vì không phải ăn nhiều.

Trứng là một nguồn axit béo omega-3 tốt. Axit béo omega-3 làm giảm mức chất béo trung tính trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn 5 quả trứng luộc giàu omega-3 mỗi ngày trong 3 tuần có thể làm giảm mức chất béo trung tính xuống 16-18%.

