Anh bắt hàng chục người liên quan âm mưu phá hoại sân bay 29/06/2024 11:39

(PLO)- Cảnh sát Anh cho biết đã bắt 27 thành viên trong nhóm hoạt động vì môi trường Just Stop Oil với cáo buộc có kế hoạch phá hoại sân bay để ngăn tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Ngày 28-6, cảnh sát Anh cho biết đã bắt 27 thành viên trong nhóm hoạt động vì môi trường Just Stop Oil với cáo buộc có kế hoạch phá hoại sân bay vào mùa hè này, tờ The Guardian đưa tin.

Cảnh sát cho biết đã bắt các nhà hoạt động này tại nhiều khu vực ở Anh, gồm London, Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk và West Yorkshire.

27 người này bị bắt theo Đạo luật Trật tự Công cộng do cáo buộc có âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia.

“Trong số những người bị bắt có một số thành viên cấp cao của Just Stop Oil mà chúng tôi tin là những người tổ chức chính” - theo tuyên bố của cảnh sát.

Cảnh sát đô thị Anh trong chiến dịch bắt những nhà hoạt động Just Stop Oil ở phía đông London vì cáo buộc có kế hoạch phá hoại sân bay. Ảnh: CẢNH SÁT ĐÔ THỊ ANH

Cảnh sát trưởng Ian Howells - người đứng đầu chiến dịch truy bắt - nói rằng phía cảnh sát đã biết kế hoạch của nhóm Just Stop Oil về việc phá hoại sân bay trên khắp nước Anh vào mùa hè này.

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng rằng bất kỳ ai xâm phạm đến sự an toàn và an ninh của các sân bay ở London sẽ chịu sự phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức hoặc nhân viên an ninh” - ông Howells cảnh báo

Hôm 24-6, cảnh sát đô thị Anh cho biết đã bắt 4 người tại sân bay Gatwick (thủ đô London) và 6 người tại một trung tâm cộng đồng phía đông London vì có liên quan một “sự kiện được quảng cáo công khai nhằm thúc đẩy sự gián đoạn sân bay”.

Cảnh sát đô thị Anh sau đó đã làm việc với hơn 8 lực lượng cảnh sát trên khắp nước Anh để bắt thêm 17 nghi phạm khác tại nhà riêng.

Bình luận về vụ việc, Just Stop Oil khẳng định cam kết sâu sắc của nhóm trong việc bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu cần thiết cho hoạt động hàng không.

“Nếu chính phủ từ chối làm những gì đúng đắn để bảo vệ nhân loại thì người dân sẽ đứng lên làm những gì cần phải làm. Chúng tôi từ chối chết vì nhiên liệu hóa thạch và chúng tôi từ chối đứng nhìn hàng triệu người bị sát hại” - theo tuyên bố của Just Stop Oil.

Nhóm này cũng yêu cầu chính phủ Anh ngừng khai thác và tiêu thụ dầu, khí đốt và than vào năm 2030, hỗ trợ và tài trợ cho các quốc gia khác để thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, công bằng và bình đẳng.