Ảnh, Video: TP New York tê liệt vì mưa lớn lụt kỷ lục

(PLO)- TP New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt và làm tê liệt gần như toàn bộ hệ thống giao thông công cộng của TP.

Ngày 29-9, TP New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt và làm tê liệt gần như toàn bộ hệ thống giao thông công cộng của TP, tờ The New York Timesđưa tin.

Video mưa lớn gây ngập lụt tại TP New York (Mỹ) hôm 29-9. Video: TWITTER

Chỉ trong ngày 29-9, lượng mưa ghi nhận tại TP New York là hơn 150 mm và được dự báo sẽ còn tăng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết lượng mưa tại Sân bay quốc John F. Kennedy ở đông nam TP New York là hơn 200 mm - mức cao nhất kể từ năm 1948.

Người dân đi bộ qua vùng nước lũ ở ngoại ô thị trấn Mamaroneck, quận Westchester, TP New York (Mỹ) ngày 29-9. Ảnh: REUTERS

Thống đốc Thống đốc bang New York - bà Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với TP New York, đồng thời kêu gọi người dân ở nhà vì điều kiện đi lại nguy hiểm.

“Đây là một hiện tượng thời tiết rất khó khăn, đe dọa tính mạng. Và tôi cần tất cả người dân New York chú ý đến cảnh báo để chúng tôi có thể giữ an toàn cho các bạn” - theo bà Hochul.

Bang New Jersey liền kề cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một con phố ở TP New York (Mỹ) bị ngập lụt do mưa lớn ngày 29-9. Ảnh: REUTERS

Ngày qua, gần như mọi tuyến tàu điện ngầm ở New York đều bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ do lượng mưa quá lớn khiến việc sử dụng một số nhà ga và đường hầm không an toàn. Đến tối 29-9, hoạt động tại các tàu điện ngầm đã khôi phục trở lại.

Theo các nhà khoa học, tổng lượng nước dâng cao là một biểu hiện của biến đổi khí hậu, với việc bầu không khí ấm hơn nên có thể hút nhiều hơi nước hơn và sau đó tạo thành những trận mưa dữ dội.

“Nhìn chung, kiểu thời tiết thay đổi này là kết quả của biến đổi khí hậu. Và thực tế đáng buồn là khí hậu của chúng ta đang biến đổi nhanh hơn mức cơ sở hạ tầng có thể đáp ứng” - ông Rohit Aggarwala, Giám đốc Khí hậu của TP New York cho biết trong cuộc họp báo sáng 29-9.

Khí hậu: Các quốc đảo kêu gọi các nước giàu hành động ngay, không chỉ nói lời hoa mỹ (PLO)- Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lãnh đạo nhiều quốc đảo kêu gọi các nước phát triển hành động mạnh mẽ hơn để chống biến đổi khí hậu.

THẢO VY