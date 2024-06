Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt dần từ nay đến cuối năm 2024 11/06/2024 10:27

Mới đây, ngân hàng UOB của Singapore đã công bố một số dự báo cập nhật mới nhất về tăng trưởng GDP và tỷ giá tiền đồng Việt Nam.

Dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng khá lạc quan, cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường chính trị và khả năng cạnh tranh của Việt Nam

Ảnh: Kim Cương (Báo Ảnh Việt Nam)

Kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt

Việt Nam khởi đầu năm 2024 với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua mức tăng trưởng 5,66% trong quý I-2024. Điều này đã kéo dài tốc độ tăng trưởng 6,72% trong quý IV-2023 và 5,33% trong quý III-2023, vượt qua mức tăng 3,41% trong cùng quý năm 2023 và là mức tăng trưởng quý I mạnh nhất kể từ năm 2020.

Kết quả kinh tế vĩ mô tốt trong quý I-2024 là nhờ sự hồi phục của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cũng như sự tăng tốc trong hoạt động thương mại với bên ngoài với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021, đảo ngược sự suy giảm trong hầu hết năm 2023.

Số liệu gần đây nhất do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố tiếp tục khẳng định triển vọng tích cực về quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam. Chỉ số Nhà Quản lý Mua hàng (PMI) cho lĩnh vực sản xuất đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5, ở mức 50,3 điểm và là lần tăng thứ tư tích cực trong 5 tháng đầu năm 2024, cho thấy động lực tăng trưởng vẫn tích cực. Điều này xảy ra sau khi sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp trong năm 2024.

Xuất khẩu hàng hóa ghi nhận tháng thứ ba tăng trưởng hai con số, với mức tăng 15,8% so với cùng kỳ trong tháng 5 từ mức 10,6% trong tháng 4 trong khi nhập khẩu tăng 29,9% so với cùng kỳ từ 19,9% trong tháng 4.

Tính từ đầu năm đến tháng 5, xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 18,6% so với mức âm trong cùng kỳ năm 2023. Thặng dư thương mại lên tới 7,8 tỷ USD so với đầu năm trong tháng 5, thấp hơn mức 9,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng khá lạc quan, cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường chính trị và khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Dòng vốn FDI kể từ đầu năm đã tăng 7,8% so với cùng kỳ lên 8,3 tỷ USD trong tháng 5, nhanh nhất trong giai đoạn 5 tháng kể từ năm 2018, đứng sau kết quả dòng vốn vào kỷ lục 23,2 tỷ USD trong năm 2023.

Các hoạt động trong nước đang đi đúng hướng, với tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ trong tháng 5, được hỗ trợ bởi lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và lưu trú (15,1% so với cùng kỳ) và du lịch (45,1% so với cùng kỳ).

Trong khi những rủi ro bên ngoài tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế (bao gồm xung đột ở Đông Âu và Trung Đông), triển vọng của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của nhu cầu chip bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như những sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng đang diễn ra.

Dựa trên dữ liệu được công bố cho đến nay, chuyên gia ngân hàng UOB kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ tăng lên 6% so với cùng kỳ trong quý II-2024, kéo dài mức tăng 5,66% trong quý 1-2024. Chuyên gia ngân hàng UOB duy trì dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,0% cho năm 2024 (mục tiêu chính thức: 6,0-6,5%).

Căng thẳng tỷ giá sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm

Chuyên gia ngân hàng UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt trong thời gian còn lại của năm 2024 trên cơ sở cân bằng giữa các yếu tố phục hồi kinh tế trong nước ổn định, áp lực lạm phát vừa phải và tiền đồng Việt Nam yếu đi so với USD.

Thay vì thay đổi lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế, các lĩnh vực tăng trưởng mới, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội.

Hướng dẫn mới nhất của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 31-5 nhằm mục đích tăng trưởng tín dụng 5-6% vào cuối quý II năm 24 và giảm lãi suất cho vay 1-2%, thông qua thủ tục cho vay đơn giản hóa, các biện pháp tiết kiệm chi phí và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến ngày 10-5 tăng 1,95% kể từ đầu năm 2024, tương đương mức tăng 264,4 nghìn tỷ đồng. Con số này rất thấp so với mục tiêu tăng trưởng năm nay là 14-15%, tương đương khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng. Vào năm 2023, cho vay ngân hàng đã tăng 13,5% so với cùng kỳ, so với mục tiêu 14-15% của năm.

Với các hoạt động đang được cải thiện, tỷ lệ lạm phát dao động ngay dưới mục tiêu, cũng như những lo ngại về đồng nội tệ, khả năng hạ lãi suất đã giảm đi. Việc tăng lãi suất vào thời điểm này có thể có nguy cơ cản trở môi trường tín dụng và thanh khoản. Do đó, chuyên gia ngân hàng UOB tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50% hiện tại và tập trung nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cũng như các biện pháp hỗ trợ khác.

Dự báo của ngân hàng UOB về tỷ giá, lãi suất tái cấp vốn, tăng trưởng GDP, CPI, thặng dư tài khoản vãng lai, tài khóa - Nguồn: UOB

Mặc dù các yếu tố cơ bản trong nước được cải thiện, tiền đồng Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của USD trên diện rộng trong quý II-2024 và được giao dịch ở mức thấp kỷ lục mới gần 25.500/USD. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã can thiệp vào thị trường ngoại hối và điều này giúp kiểm soát việc biến động tỷ giá. Tuy nhiên, chuyên gia UOB nhấn mạnh rằng đồng Việt Nam có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024 do áp lực bên ngoài từ đồng USD giảm trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của FED vào tháng 9.

Ngoài ra, tiền đồng Việt Nam có thể được hưởng lợi từ sự phục hồi tiếp theo của đồng CNY trong nửa cuối năm 2024 do nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu ổn định rõ ràng hơn. Dự báo tỷ giá USD/VNĐ cập nhật của ngân hàng UOB là 25.200 đồng Việt Nam trong quý III-2024, 25.000 đồng Việt Nam trong quý IV-2024.