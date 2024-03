Bà Rịa- Vũng Tàu đón làn sóng đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1 tỉ USD 30/03/2024 21:34

Ngày 30-3, tại hội nghị quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trao 15 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bất động sản, nhà ở...Trong đó 10 dự án đầu tư trong nước và 5 dự án đầu tư nước ngoài, tổng mức đầu tư trên 1 tỉ USD.

Có 4 dự án bất động sản, nhà ở gồm: Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu chung cư cao cấp Phước Hội – Sea Pearl Apartment” tại huyện Đất Đỏ với tổng vốn đầu tư là 410 tỷ đồng của công ty Cổ phần kinh doanh nhà Nam Á; Dự án khu dân cư Gia An 1- Gia An Lakeside tại huyện Đất Đỏ với tổng vốn đầu tư là 635 tỉ đồng của Công ty TNHH Long Gia An.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu nhà ở sinh thái An Điền tại thị trấn Long Điền với tổng vốn đầu tư 4.269 tỉ đồng của công ty Cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một dự án bất động sản. Ảnh: BRVT

Ngoài ra tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cơ sở lưu trú công nhân tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 với tổng vốn đầu tư 1.820 tỉ đồng của công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ.

Bên cạnh đó là các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác như: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy dược phẩm Reiwa cho công ty TNHH Xúc tiến thương mại dược phẩm và đầu tư TV tại KCN Đất Đỏ I (điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 220 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 400 tỷ đồng).

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ (sản xuất ván ép container phức hợp tre gỗ và các sản phẩm ngành gỗ công nghiệp từ ngành lâm nghiệp rừng trồng) tại KCN Châu Đức với tổng mức đầu tư 679 tỷ đồng của Chi nhánh Tập đoàn Hòa Phát tại TP.HCM; Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất kết cấu thép kỹ thuật cao HTSB tại KCN Châu Đức với tổng vốn đầu tư 839,7 tỷ đồng của công ty Cổ phần Thép Kỹ thuật cao Steel Builder.

Nhiều công ty quyết định mở rộng sản xuất, quy mô dự án tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TK

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng- Vũng Tàu của công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Đại Dũng Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 939 tỉ đồng; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ tại KCN Mỹ xuân B1 – Đại Dương với tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng của công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene của công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Phú Mỹ tại KCN Cái Mép. Dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư thêm 11.390 tỉ đồng (nâng tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án lên 24.855 tỉ đồng).

Dự án của công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chuẩn bị đầu tư mở rộng. Ảnh: TK

5 dự án đầu tư vốn FDI gồm tăng vốn đầu tư thêm 49 triệu USD dự án dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tại KCN Cái Mép, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 1,6 tỉ USD; Dự án TVP tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, tổng vốn đầu tư 176 triệu USD; Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Châu Đức) với dự án Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam tại KCN Châu Đức, tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

Công ty TNHH Điện tử - Nghe nhìn BOE Việt Nam với dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2 tại KCN chuyên Sâu Phú Mỹ 3, tổng vốn đầu tư 277,5 triệu USD; công ty TNHH Hyosung Đồng Nai với dự án sản xuất Bio-based (1,4 Butanediol) BDO tại KCN Phú Mỹ 2, tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, chỉ trong quý 1-2024, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư đăng ký của quý 1-2024 vượt hơn so với cả năm 2023.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đầu năm 2024. Ảnh: BRVT

Tính đến cuối quý 1-2024, trên địa bàn tỉnh có 1.156 dự án đầu tư của doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó có 465 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33 tỉ USD và 691 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 400 nghìn tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắn gửi đến các nhà đầu tư hãy luôn tin tưởng rằng mô hình phát triển, quy hoạch phát triển của Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ cùng các vị đạt các kỳ tích trên con đường chuyển đổi xanh và đi đến thành công, bền vững.