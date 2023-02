Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chi cục trưởng Thủy sản bị bắt tạm giam

(PLO)- Phó Chi cục trưởng Thủy sản bị bắt vì liên quan đến việc hai chủ tàu cá được xác nhận hồ sơ hỗ trợ với số tiền nhiều tỉ đồng.

Ngày 13-2, Cơ quan An ninh Điều tra công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các ông Nguyễn Đức Hoàng, phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN&NTPT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và ông Đinh Cao Thượng, phó trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Hoàng và ông Thượng đã thiếu trách nhiệm trong công tác, xác nhận vào hồ sơ không đúng, dẫn tới chủ hai tàu cá được nhà nước chi hỗ trợ số tiền 15 tỷ đồng.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin việc bắt tạm giam ông Hoàng liên quan đến vụ việc xảy ra từ lâu.

Trước đó các chủ tàu được nhận hỗ trợ sai cũng đã bị bắt giữ để điều tra.

Thời gian gần đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đang tiến hành điều tra, xử lý quyết liệt với việc các chủ tàu cá vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài và có hành vi tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình lên một tàu cá khác đánh bắt vùng biển trong nước.

Xử lý triệt để tàu cá không lắp, tắt thiết bị giám sát hành trình (PLO)- Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, đã lắp nhưng không có tín hiệu trên hệ thống, thiết bị không có niêm phong kẹp chì theo quy định.

TRÙNG KHÁNH