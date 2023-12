Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 107% dự toán

Ngày 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ngoài ra, còn có các nội dung về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Tổng thu ngân sách ước đạt 95.067 tỷ đồng

Năm 2023, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục có những bước phát triển.

Theo dự thảo báo cáo của tỉnh, ước thực hiện cả năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 95.067 tỷ đồng, đạt hơn 107% dự toán (NQ cả năm là 88.591 tỷ đồng), bằng 84,82% so với năm 2022.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: PL

Trong đó, thu từ dầu khí 36.400 tỉ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 18.000 tỉ đồng, thu ngân sách nội địa 40.667 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương 29.611 tỉ đồng.

Ước thực hiện cả năm 2023, tổng chi ngân sách trên địa bàn là 28.810 tỷ đồng đạt hơn 93%.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,524 tỉ USD, 2.005 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 1.098 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng một số ngành kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu đạt kết quả tốt. Ảnh: TK

Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được thúc đẩy, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối, tổ chức khởi công đồng loạt các dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994)…

Tỉnh cũng đã hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch liên quan bảo đảm đồng bộ, tạo cơ sở triển khai kịp thời với quy hoạch tỉnh ngay sau khi được phê duyệt.

Việc thi công tuyến cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đảm bảo được tiến độ đề ra. Ảnh: TK

Các vấn đề về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính được tập trung triển khai thực hiện...

Cạnh đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh...

Một số ngành kinh tế của Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2023 đạt kết quả nổi bật như GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng 5,75%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,47%; doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành, giá trị sản xuất nông nghiệp đều tăng…

Cố gắng đạt 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Nghị quyết mà tỉnh đã đề ra.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh cần làm tốt công tác dự báo, hóa giải những khó khăn, thách thức, bứt phá... để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm không còn tình trạng tàu cá vi phạm IUU trước đợt kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC). Ảnh: TK

Trong đó, ông Thanh yêu cầu tập trung triển khai, thực hiện tốt những nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và tập trung hoàn thành việc xây dựng sáu đề án theo Nghị quyết.

Cùng đó, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm triển khai đề án phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Ảnh: KN

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án; vận dụng kinh nghiệm cách làm thời gian qua đối với dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đồng thời, triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc và nâng cao tỉ lệ lấp đầy trong các KCN, cụm công nghiệp. Triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được phê duyệt, kế hoạch đấu giá đất năm 2024.

"Thực hiện ngay các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU..." - ông Nguyễn Viết Thanh yêu cầu.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, khẳng định tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ đã đề ra. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch, triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực phát triển mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra phòng, chống tham nhũng...

Bà Rịa- Vũng Tàu: Trưởng Công an huyện Đất Đỏ làm phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (PLO)- Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ, được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

TRÙNG KHÁNH