Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ clip chạy xe đánh võng trên Facebook, 9 thanh thiếu niên bị đề nghị xử lý 11/04/2024 13:33

(PLO)- UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) có văn bản gửi công an huyện xử lý nhóm chín thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, bị người dân quay clip đăng trên Facebook.

Ngày 11-4, trao đổi với PLO, lãnh đạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết huyện đã có văn bản gửi công an huyện đề nghị xử lý nghiêm một số vụ việc gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, bị người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội Facebook.

Clip chín thanh niên đi trên ba xe máy lạng lách, đánh võng chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều 10-4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi cảnh chín thanh thiếu niên điều khiển ba mô tô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Hưng Đạo thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Hành vi trên đã gây mất trật tự, an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và thách thức pháp luật. Do đó, UBND huyện giao công an khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh các thanh thiếu niên trên đường ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mà clip ghi lại

Cũng theo ghi nhận của PLO vào trưa 2-4, tại đường Kim Long - Láng Lớn (huyện Châu Đức) một nam sinh mượn mô tô rồi chạy bốc đầu xe. Sau đó nhờ bạn lấy điện thoại quay clip mình biểu diễn đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nam sinh chạy bốc đầu xe hôm 2-4. Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc sau đó được người dân phản ánh tới đường dây nóng của Phòng CSGT tỉnh. Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.