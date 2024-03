Từ clip trên mạng xã hội, công an triệu tập 3 thanh niên chạy xe lạng lách đánh võng trên đường

Clip 3 thanh niên lạng lách đánh võng, cầm gậy tre lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: Beat HP

Ngày 22-3, thông tin từ lực lượng HP22, công an Hải Phòng, tổ HP22 Công an quận Kiến An do Đội Cảnh sát Hình sự chủ trì đã xác minh, triệu tập 3 thanh niên gồm: Phạm Sỹ Hùng, Bùi Duy Tùng Dương, Nguyễn Trung Nghĩa, cùng 18 tuổi, trú tại quận Kiến An để điều tra, xử lý do liên quan clip những người này chở nhau trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đi tốc độ cao mang theo gậy tre lạng lách, đánh võng trên đường.

Các thanh niên xuất hiện trong đoạn clip trên mạng xã hội bị triệu tập lên cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21-3, qua đoạn video clip trên mạng xã hội Facebook có hình ảnh 3 thanh niên điều khiển xe mô tô chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, mang theo gậy tre, chạy xe với tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Hiện, lực lượng HP22 đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An củng cố tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN