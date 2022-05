Bạc Liêu sẽ chuyển hồ sơ cho Công an điều tra các gói thầu liên quan Việt Á

(PLO)- Chương trình vẽ lên một mảng tranh đẹp về TP Hồ Chí Minh - hiện đại, sáng tạo và văn minh, về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng phát triển.

(PLO)- Khi phát hiện các vụ mất nắp chắn rác, nắp hố ga, tài sản ở các công trình công cộng... Công an TP.HCM luôn tích cực điều tra dù giá trị tài sản bị mất nhỏ hay lớn.

19/05/2022 18:39

(PLO)- Một trung úy công an xã ở Nghệ An bị cảnh cáo, điều chuyển công tác, và một công an viên cùng đơn vị bị buộc thôi việc vì cùng đánh dân khi thi hành công vụ.