Bán 8 người qua Campuchia với giá 16 ngàn USD

(PLO)- Một người đàn ông ở TP Đà Lạt đã bán 8 người qua Campuchia để thu về 16 ngàn đô la Mỹ.

Ngày 25-4, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh (39 tuổi, trú tại Phường 7, TP Đà Lạt) và Đới Quang Lưu (35 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại Phường 7, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi buôn người.

Theo điều tra, từ tháng 3-2022 đến tháng 4-2022, trong khi làm nghề nấu ăn ở Campuchia, Thanh đã biết một số công ty của Trung Quốc có nhu cầu tìm người làm việc tại Campuchia.

Thanh liên hệ với Lưu nhờ tìm những người không có nghề nghiệp để Thanh đưa sang Camphuchia làm việc với mức lương 700 USD/tháng.

Sau đó Lưu đã tìm được 8 thanh niên chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Thanh Hóa rồi đưa về TP Hồ Chí Minh làm giấy tờ, hộ chiếu.

Sau đó đưa đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia.

Khi 8 người mà Lưu tìm đã sang đến Campuchia, Phạm Xuân Thanh đã bán 8 thanh niên cho các công ty của Trung Quốc với số tiền 2.000 USD/người, Thanh trả cho Lưu là 40 triệu đồng.

Cả 8 nạn nhân sang Campuchia đã bị đánh đập, đe dọa và bị bán qua nhiều công ty khác nhau.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh xác định được Thanh và Lưu là hai cầm đầu trong đường dây mua bán người sang Campuchia.

Đến ngày 19-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ hai người nói trên.

VÕ TÙNG