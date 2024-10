Bạn cần tập luyện bao lâu để giảm cân hiệu quả?

Nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng của việc tập thể dục đối với sức khỏe tổng thể. Trên thực tế, bằng chứng đáng kể cho thấy hoạt động thể chất suốt đời có liên quan đến tuổi thọ sức khỏe dài hơn, trì hoãn nhiều tình trạng sức khỏe mãn tính.

Điều quan trọng cần lưu ý là thời gian để có được sự tiến triển về mặt thể chất phụ thuộc vào mục tiêu và sự kiên trì của bạn với chế độ ăn uống cũng như tập thể dục. Ngoài ra, sự kiên nhẫn là chìa khóa.

Để cải thiện độ rõ nét của cơ, có thể mất một đến hai tháng mới thấy được kết quả. Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ thấy những thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý trong vòng bốn đến sáu tuần đầu tiên, nhưng giảm cân đáng kể về lâu dài sẽ mất vài tháng theo chuyên gia.

Khi theo dõi tiến trình của mình, hãy nhớ rằng bạn không nên chỉ dựa vào con số trên cân. Hãy chú ý đến độ vừa vặn của quần áo, mức năng lượng và mức độ căng thẳng, cũng như sức mạnh của bạn.

Tiến sĩ Chris Mohr, cố vấn về thể hình và dinh dưỡng tại Fortune Recommends Mỹ, cho biết: "Đôi khi bạn có thể giảm mỡ và tăng cơ, điều này có nghĩa là nhìn bạn thấy thon gọn hơn ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều; cân nặng chỉ là một phần nhỏ”.

Khi nói đến vấn đề này, hình thức tập luyện tốt nhất để tập trung vào là hình thức mà bạn sẽ gắn bó. Theo chuyên gia bạn nên kết hợp các buổi tập sức mạnh với các bài tập tim mạch "theo quan điểm quản lý sức khỏe và cân nặng cơ thể nói chung".

Tập luyện sức mạnh giúp bạn định hình cơ nạc, đốt cháy nhiều calo hơn mỡ và giúp bạn khỏe mạnh, kiên cường tập luyện trong thời gian dài. Về tim mạch, hãy cân nhắc các hoạt động như đi bộ đường dài, đạp xe, chạy bộ, đi bộ nhanh hoặc bơi lội.

Bạn nên kết hợp bài tập cường độ ngắt quãng (HIIT) vào thói quen của mình "để mang lại kết quả giảm cân hiệu quả và nhanh chóng nhất". Người mới bắt đầu nên bắt đầu với hai đến ba buổi HIIT một tuần và dần dần tăng lên bốn đến năm lần một tuần.

Tập HIIT hiệu quả nhất vì nó đốt cháy nhiều calo hơn với tốc độ nhanh hơn các bài tập khác và có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, khiến bạn đốt cháy thêm calo ngay cả sau khi đã kết thúc bài tập.

Nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả, hãy đặt mục tiêu tập luyện năm ngày một tuần. Như đã đề cập trước đó, nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn sẽ cần bắt đầu với cường độ nhỏ hơn và tăng dần lên năm ngày.

"Cơ thể bạn cần thời gian để phục hồi giữa các buổi tập luyện và thời gian phục hồi có thể dài hơn tùy thuộc vào loại cơ thể và tần suất bạn đã tập luyện trong quá khứ", chuyên gia giải thích.