Bán con lấy 18 triệu đồng, cặp vợ chồng ở Trà Vinh lãnh án

(PLO)- Do kinh tế khó khăn, cặp vợ chồng ở Trà Vinh đã bán con gái thứ 4 cho một người ở Hà Tĩnh để lấy lại 18 triệu đồng.

Ngày 15-1, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (19 tuổi) 13 năm tù và Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) 10 năm tù, cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Tuấn và Nhung chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng tháng 11-2022, do kinh tế khó khăn, cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con nhỏ, Nhung, Tuấn bàn bạc thống nhất với nhau liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để “chuyển giao” đứa con gái thứ 4 của hai bị cáo là bé N. (sinh ngày 12-10-2022) để nhận lại một khoản tiền.

Sau đó, cả hai lên mạng xã hội đăng tin và liên hệ với Nguyễn Hữu Dương (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh). Không cần tìm hiểu về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và thông tin cụ thể của người sẽ nhận bé N. Tuấn và Nhung vẫn đồng ý giao con cho Dương. Sau khi thống nhất, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 04-12-2022, tại khu vực khóm 1, phường 8, thành phố Trà Vinh, Nhung và Tuấn tiến hành giao bé N. cho Dương để nhận số tiền 18 triệu đồng.

Nắm sự việc, Công an tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Dương.

Do Dương đang bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can; đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Dương.

Khi Dương khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI DƯƠNG - HỒ GIANG