27.000 người có công ở Nghệ An sẽ được nhận 40 tỉ đồng

Ngày 2-5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm các công tác triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.



Người dân ở nước ngoài về hoàn thành đợt cách ly trong tháng 4-2020 tại Nghệ An.

Theo quyết định số 1364 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 29-4, thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 27.000 người có công sẽ được hưởng gói an sinh xã hội. Mỗi người sẽ được chi trả 500.000 đồng/tháng, trong vòng 3 tháng (4, 5, 6). Tổng kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 40 tỉ đồng. Nguồn kinh phí chi trả đợt 1 sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao chủ tịch UBND cấp huyện phải tổ chức thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng trên địa bàn huyện qua đơn vị bưu điện. Đồng thời giao Sở LĐ-TB&XH Nghệ An chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chi trả kịp thời cho các đối tượng.

Ông Nguyễn Ngũ, một bệnh binh ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết rất phấn khởi khi được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng. Hiện người dân đang chờ nhận tiền để chi tiêu trong cuộc sống.

Chị Chị Hoàng Thị Hương, cán bộ công chức chính sách LĐ-TB&XH xã Nghi Liên TP Vinh, Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi đã được tập huấn và đã lên xong danh sách trên địa bàn xã với số tiền chi trả khoảng 900 triệu đồng cho đợt một và hiện đang chờ giải ngân đến tay người dân”.