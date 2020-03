Ban đêm cần hỗ trợ, cứ gọi công an

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện chàng trai nhặt được chìa khóa của một cô gái ở Hà Nội, rồi hẹn trả lại tại địa điểm Bờ Hồ khoảng 12 giờ đêm. Do không dám đi một mình, cô gái đã nhờ công an giúp đỡ cùng đi nhận lại chìa khóa. Hành động trên của cô gái đã được rất nhiều người đánh giá là tỉnh táo và khôn khéo.



Những ứng xử thông minh

Trước khi là cán bộ Đội xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc của Công an quận Tân Bình, TP.HCM, Thiếu tá Lưu Việt Tiến từng nhiều năm gắn bó với công việc cảnh sát khu vực.

Thường xuyên tiếp xúc với người dân địa phương, việc nhận những cuộc gọi bất kể ngày đêm với Thiếu tá Tiến và nhiều đồng đội khác giống như cơm bữa: Từ chuyện hàng xóm đánh lộn vì chó, mèo ị bậy tới chồng say xỉn về nhà gây lộn với vợ con lúc nửa đêm…

Đánh giá về hành động cô gái nhờ công an đi cùng nhận lại chìa khóa lúc nửa đêm, anh chia sẻ cách ứng xử của cô gái là đúng và rất thông minh.

“Trường hợp này, công an đi cùng để hỗ trợ bảo vệ người dân, đồng thời tránh phát sinh tình huống phạm tội. Việc nhặt được của rơi và trả lại đáng hoan nghênh, tuy nhiên thời điểm đêm hôm vậy, cô gái đi một mình nhận lại chìa khóa là rất nguy hiểm” - anh Tiến chia sẻ.

Không chỉ trường hợp nhận lại chìa khóa, anh và đồng đội từng gặp rất nhiều tình huống người dân cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của công an như đi đêm về có người lạ theo sau, đêm hôm sợ gặp cướp… thì người dân gọi điện thoại hoặc chạy vào trụ sở công an nhờ đi về cùng.

“Có trường hợp người dân đi làm về nhà lúc gần nửa đêm, phát hiện có người lạ theo sau, biểu hiện cứ lấm la lấm lét.

Đường từ đó về tới nhà người này chỉ còn khoảng 2 km nữa, qua cầu Tham Lương là tới rồi. Vì lo lắng nên người dân mới tấp vào trụ sở công an phường nhờ công an và dân phòng hỗ trợ đi về cùng. Ngày xưa Bến xe An Sương cũ nằm ở mũi tàu Cộng Hòa. Anh em cũng phân công người hỗ trợ đi cùng người dân về tới nhà an toàn” - anh Tiến kể.

Trường hợp khác anh và đồng đội hay nhận những cuộc gọi từ người dân khi đêm hôm ngủ dậy phát hiện có người lạ lảng vảng trước nhà rất đáng nghi. Công an phường cử người xuống, nhiều vụ bắt được trộm.



Thiếu tá Lưu Việt Tiến chia sẻ kinh nghiệm chống trộm cắp, cướp giật với người dân. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lưu số điện thoại công an khu vực



“Tóm lại, an toàn người dân phải được đặt lên hàng đầu. Khi có căn cứ rằng người dân đang hoặc sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn công an sẽ giúp đỡ. Còn nếu là tranh chấp dân sự, khi nắm bắt vụ việc, tùy tình huống cụ thể, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bà con có cách ứng xử phù hợp” - Thiếu tá Lưu Việt Tiến chia sẻ.

Một trinh sát hình sự chia sẻ một kinh nghiệm khác: Lưu số điện thoại của công an khu vực sao cho dễ nhớ nhất.

“Trong cuộc sống, rất nhiều tình huống phát sinh không lường trước được. Người dân cần lưu số điện thoại của công an khu vực, công an phường ở vị trí dễ nhìn thấy và phổ biến cho các thành viên trong gia đình biết và nhớ để nếu không may gặp chuyện: trộm đột nhập, cướp, hành hung gây thương tích… Từ đó, cần báo ngay cho công an kịp thời nắm tình hình và can thiệp” - trinh sát này nói.

Việc lưu số điện thoại như trên còn nhằm tránh đụng phải đối tượng giả công an để lừa. Trước đó, báo chí đã từng đăng rất nhiều trường hợp người dân bị đối tượng tội phạm giả công an để lừa chiếm đoạt tài sản.