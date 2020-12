Cư dân không có chỗ để xe, chủ đầu tư khó xử

Nhiều cư dân ở block A10, A11 tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân, TP.HCM) phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM cho biết từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư (CĐT) chưa bố trí được nhà giữ xe cho cư dân ở hai block này.



Để xe máy ngoài trời

Theo chị H. (một cư dân sống tại block A10, chung cư Ehome 3), chung cư chị đang ở do Công ty cổ phần Phát triển căn hộ ADC thuộc Tập đoàn Nam Long làm CĐT.

Khi mua căn hộ, chị được nhân viên bán hàng tư vấn dự án chung cư này có đầy đủ bãi đỗ xe, công viên, sân chơi trẻ em, trung tâm thương mại... Ngoài ra, căn hộ của chị mua có hướng nhìn ra công viên, sân chơi trẻ em, trung tâm thương mại...

Khoảng cuối năm 2016, chị được bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, khi chính thức vào ở chị mới phát hiện những căn hộ ở block của chị chưa được bố trí bãi giữ xe. Phần diện tích dành cho công viên, sân chơi trẻ em, hành lang chung cư... CĐT lại làm mái che cho cư dân gửi xe tạm.

“Trong hợp đồng mua bán căn hộ thể hiện rất rõ bên mua sẽ được bố trí bãi đỗ tại chung cư. Vậy mà khi nhận nhà chẳng thấy bãi giữ xe đâu, chỉ được để xe trong bãi đất trống và cũng không có thiết bị an toàn PCCC. Việc này không chỉ gây thiệt hại quyền lợi của cư dân mà rất dễ xảy ra tình trạng cháy nổ” - chị Th., một cư dân khác tại block A11 bức xúc.



Bãi giữ xe máy tạm của cư dân block A10, A11 không có mái che.

Ông Trần Văn Trung, trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư A10, A11, cho biết: “Từ nhiều năm nay, cư dân ở hai block A10, A11 rất bức xúc về tình trạng CĐT không bố trí được nhà gửi xe cho cư dân.



Chúng tôi đã gửi nhiều đơn cầu cứu các cơ quan chức năng để được giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra phương án nào phù hợp.

Từ những đơn thư của cư dân nơi đây, vào tháng 4-2018, Phòng Cảnh sát PCCC Công an quận Bình Tân đã xuống kiểm tra, yêu cầu CĐT tháo mái che tại bãi giữ xe máy tạm.

Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu CĐT trả lại diện tích sân chơi theo đúng thiết kế đã được phê duyệt”.

Một thời gian sau, CĐT đã tháo mái che tại nhà giữ xe tạm. Hiện xe của cư dân ở chung cư vẫn để tạm ngoài trời.

Chưa tìm ra phương án

Để tìm hiểu thông tin vì sao khi bàn giao căn hộ cho khách hàng, CĐT không bố trí bãi giữ xe cho cư dân, PV đã liên hệ với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (gọi tắt là Công ty Nam Long) - CĐT chung cư Ehome 3.

Một đại diện CĐT cho biết căn cứ theo pháp lý dự án, hai block A10, A11 và bốn block A1, A2, A3, A4 thuộc chung một cụm chung cư lô C. Nam Long đã thực hiện đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp giấy phép xây dựng. Nơi đây đã đảm bảo mỗi gia đình tại lô C có đủ chỗ để xe theo đúng luật định. Cụ thể, diện tích nhà xe của cụm chung cư lô C được quy hoạch bố trí tại tầng một và tầng hai khối đế chung cư A1, A2.

Tuy nhiên, tình hình thực tế bàn giao và đưa công trình chung cư đi vào vận hành giữa các block nhà có sự chênh lệch về thời gian là hai năm.

Chính vì thế, việc có hai ban quản trị riêng cho cụm C dẫn đến những sự cố đáng tiếc trong vận hành.

Nếu không đồng thuận, phải nhờ tòa án phân xử Theo đại diện Công ty Nam Long, trong suốt ba năm qua, CĐT và chính quyền đã nhiều lần khảo sát và đưa ra nhiều phương án thay thế. Tuy nhiên, xét đến sự phát triển bền vững lâu dài và cuộc sống ổn định cho cộng đồng cư dân thì không có giải pháp nào có thể thay thế được vị trí nhà xe đã được bố trí theo quy hoạch ban đầu. Bởi trên thực tế, bãi xe nhà A1 và A2 mới chỉ sử dụng đến 60%-70% sức tải. Để giải quyết cho cư dân A10, A11 có chỗ để xe, chúng tôi có xin ý kiến và mới đây đã được Công an TP.HCM và UBND quận phê duyệt cho CĐT làm nhà gửi xe tạm tại vị trí ở block A10, A11. Trong thời gian tới, nếu ban quản trị block A1, A2, A3, A4 vẫn không đồng thuận với thiết kế ban đầu thì Nam Long buộc phải nhờ bên thứ ba (tòa án) có thẩm quyền phân xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật để có thể lấy lại chỗ để xe hợp pháp và ổn định cho cư dân block A10, A11.

Hiện ban quản trị bốn block A1, A2, A3, A4 không đồng thuận với CĐT trong việc cho người dân hai block A10, A11 vào để xe.

Về phía ban quản trị bốn block A1, A2, A3, A4, ông Trần Văn Công, trưởng ban quản trị cụm C (gồm bốn block này), cho biết lý do không đồng thuận với việc cho người dân hai block A10, A11 vào để xe.

“Nếu theo yêu cầu của CĐT thì bãi giữ xe sẽ phải tiếp nhận thêm hàng trăm xe của block A10, A11.

Việc này chắc chắn bãi giữ xe sẽ bị quá tải, nhanh xuống cấp hơn. Lúc này ai sẽ bỏ tiền ra bảo trì và liệu rằng có đảm bảo điều kiện PCCC hay không? Vì thế, tất cả cư dân ở bốn block A1, A2, A3, A4 sẽ tiếp tục phản đối việc tiếp nhận xe của block A10, A11” - ông Công nói.