Dân gọi điện lên phường đặt lịch làm việc

Rất thích cách làm việc của phường Ông Bùi Ngọc Minh Quang đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục làm giấy báo tử cho cha để đưa về quê ở Quảng Bình sớm nhất. Ông Quang nhớ lại: “Ngay khi ba tôi mất, gia đình đều có nguyện vọng chuyển ba về quê để an táng. Vì công việc khá gấp rút nên tôi cũng chủ động gọi điện thoại làm giấy báo tử trong ngày Chủ nhật. Sau khi tôi gọi điện thoại thì cán bộ phường cùng với công an xuống tận nhà để làm tờ khai đầy đủ cho gia đình. Tôi thấy cách làm này của phường đã phần nào an ủi, động viên gia đình có người mất. Thiết nghĩ các phường khác cũng nên nhân rộng mô hình này để có thể hỗ trợ người dân”.