Điều kiện nhận hỗ trợ khi mất việc mùa dịch

Thủ tục doanh nghiệp lập danh sách NLĐ được hỗ trợ Ngày 28-4, BHXH TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do DN gặp khó khăn trong mùa dịch. Theo đó, để thực hiện chính sách kịp thời, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM nếu có NLĐ đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định thì liên hệ cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách NLĐ nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý. Sau đó, căn cứ vào dữ liệu mà BHXH cung cấp, các đơn vị lập danh sách NLĐ theo mẫu, in hai bản gửi về cơ quan BHXH đang quản lý qua đường bưu điện, file dữ liệu danh sách gửi qua địa chỉ mail hoặc Zalo của chuyên viên quản thu quản lý đơn vị. Trong vòng hai ngày kể từ ngày nhận danh sách của đơn vị gửi, cơ quan BHXH sẽ đối chiếu với dữ liệu NLĐ nghỉ không lương để xác nhận danh sách mà đơn vị gửi. Sau đó, cơ quan BHXH sẽ chuyển trả cho đơn vị một bản, còn một bản lưu để đối chiếu.