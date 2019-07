Lật tẩy trò lừa đảo của đại lý vé máy bay ma

Tiền mất tật mang vì mua nhầm vé giả Bỏ ra trên 100 triệu đồng để mua 38 vé máy bay khứ hồi TP Vinh - TP.HCM, ông Cao Anh Ngọc (ngụ TP Vinh, Nghệ An) mới đây không khỏi điêu đứng khi biết 24/38 vé chiều đi không hợp lệ và ông phải tốn hơn 79 triệu đồng để mua lại vé cho khách đi tour đã đặt. Ông Ngọc cho biết ông đã đặt mua số vé trên qua một tài khoản Zalo tên HT, nhân viên của một công ty có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM. Theo thỏa thuận hai bên, giá vé là 3,3 triệu đồng/vé khứ hồi, trong đó vé chiều đi của hãng Vietnam Airlines. Khi đặt mua vé, ông Ngọc nhận được một cuốn vé gồm 38 vé khứ hồi và chuyển khoản tiền tương ứng với số vé đặt mua là 100 triệu đồng. Khi ông yêu cầu cung cấp toàn bộ số vé thì được tài khoản Zalo HT hứa hết lần này qua lần khác. Về sau Zalo này đã khóa tài khoản và thu hồi tất cả tin nhắn giao dịch với ông Ngọc. Ngày 11-7, ông Ngọc đã bay từ Nghệ An vào TP.HCM tìm đến công ty trên làm việc trực tiếp. Giám đốc công ty này đã thừa nhận hoàn toàn số tiền giao dịch và các thỏa thuận mà phía ông Ngọc đã cung cấp. Tuy nhiên, giám đốc công ty từ chối hoàn tiền với lý do có người thứ ba mạo danh Zalo của bà HT để lừa đảo.