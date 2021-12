Những ngày này, các chủ vườn hoa đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa tết. Trao đổi với PLO, chị Trịnh Thị Kim Lan (48 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM), chủ một vườn hoa tết nói: “Năm nay, chúng tôi xuống giống trồng hoa tết ít hơn năm ngoái do sợ dịch bán không được hàng. TP mở cửa trở lại là quá cận mùa vụ nên chúng tôi chuẩn bị mùa hoa tết rất vội vã. Dịch giã căng quá tưởng không trồng được hoa luôn rồi, may là còn mở cửa trồng được hoa, muộn còn hơn không”.



TP.HCM mở cửa trở lại, nông dân cũng bước vào vụ hoa tết. Ảnh: NGỌC LÀI

Theo chị Lan, cận ngày mùa, nông dân mới được ra đồng. Cho nên khi xuống giống thì hoa bị sặc, bị mặn do chất tro chưa rã. Tình hình dịch bệnh kéo theo giá diêm phân cũng tăng.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, chị Lan xuống giống các loại cúc, mồng gà, vạn thọ… tuy chậm nhưng cây phát triển ổn định, tươi đẹp.

Để hoa kịp nở bông đều đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên đán, chị Lan chong đèn cho hoa mau lớn.



Quá cận mùa, thời tiết lại lạnh nên nông dân chong đèn cho hoa mau lớn. Ảnh: NGỌC LÀI

Chị Lan chia sẻ: “Thời tiết năm nay hơi lạnh, mưa nhiều, nắng ít nên hoa sẽ lạnh. Chúng tôi phải thắp đèn lên cho nóng để bông vươn lên, mau lớn. Phải chong đèn xuyên đêm từ tháng 8 đến hết tháng 10 (âm lịch) mới thôi. Năm nay mùa vụ hơi vất vả nên chúng tôi chỉ mong dịch qua mau. Hy vọng đừng cấm đi lại, bà con thoải mái du xuân mua hoa tết. Gì thì gì chứ tết phải có bông có hoa thì mới ra cái tết được”.



Chủ vườn thắp đèn từ tháng 8 đến tháng 10 (âm lịch) mới thôi. Ảnh: NGỌC LÀI

Ngày nào, chị Lan cũng miệt mài trên đồng hoa tết, hết lặt đeo (lặt những nhánh nhỏ) lại chuyển qua cuốc đất, làm luống… Có hôm đến tận 10 giờ tối, chị mới an tâm vào nhà nghỉ ngơi.



Có hôm, chị Lan làm việc đến 9-10 giờ khuya mới về nhà. Ảnh: NGỌC LÀI

Mùa hoa tết bấp bênh, chị Lan phải trồng xen kẽ với rau xanh để bán kiếm thêm tiền lo cho vụ hoa tết.

Anh Huỳnh Văn Tâm (34 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12), chủ một vườn hoa kế cận vườn chị Lan, cho biết năm nay, vườn nhà anh vẫn trồng với diện tích như mọi năm, chủ yếu trồng các loại hoa cúc. Dù chưa biết năm nay có bán được tốt hơn năm ngoái hay không nhưng anh Tâm vẫn hy vọng và lạc quan vụ mùa sẽ suôn sẻ.



Anh Tâm lại khá lạc quan và tin hoa vẫn sẽ bán chạy vào dịp tết. Ảnh: NGỌC LÀI

“Tôi không lo dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Năm rồi cũng vậy thôi, ai cũng nói và lo sẽ bán không được vì dịch nhưng mỗi năm chỉ có một lần thôi, nhà cũng nên có một chậu hoa cho đẹp. Năm nay cũng vậy thôi. Tới đâu hay đến đó, lo quá cũng không giải quyết được gì. Tôi chỉ chú tâm làm sao cho hoa nở đẹp, đúng dự kiến”.

Bà Đoàn Thị Cúc (60 tuổi, ngụ phường Thới An) làm nghề lặt đeo, bỏ phân thuê cho vườn nhà chị Lan. Mỗi ngày, bà nhận được khoảng 200.000 đồng tiền công cho 8 tiếng làm việc. Có hôm nhiều việc, trời nắng nóng, bà Cúc làm thêm đến 7 giờ tối thì sẽ được nhận thêm thù lao.



Bà Cúc làm thuê cho chị Lan hơn 5 năm nên cũng buồn vui theo mùa vụ của chủ vườn.

Gắn bó nhiều năm với chị Lan, bà Cúc thấu hiểu nỗi lo lắng của các chủ vườn hoa tết. Bà cũng cầu mong mùa hoa thuận lợi, bán buôn suôn sẻ thì người làm công như bà cầm đồng tiền lương cũng thấy vui lây cho chủ.