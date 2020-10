Sợ sạt lở lấp cả làng, 1.400 người ra ở khu lều bạt

Tính đến chiều 21-10, có 225 hộ dân với 1.400 nhân khẩu ở các bản, làng Na Mỳ, Xốp Phe (xã Mường Típ); bản Xốp Phong (xã Mường Ải); bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam) và các xã Chiêu Lưu, Na Ngoi của huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) sơ tán ra ở trong khu trú tạm lều bạt.



Người dân rời nhà đến trú ở trong khu lều bạt để đảm bảo an toàn. Ảnh: L.PHÚ.

Khu lều bạt này được chính quyền địa phương dựng cách bản Vàng Phao (xã Mường Típ) hơn 1 km (gần với Đồn Biên phòng Mường Típ) từ năm 2019 để người dân sơ tán mỗi khi có mưa, bão, lo sợ sạt lở núi.

Những ngày qua, do mưa lớn, người dân lo sợ núi sạt lở lấp cả làng, đe dọa tính mạng. Ngay trong đêm 20-10, chính quyền địa phương đã cho di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân thuộc các xã Mường Típ, Mướng Ải, Bảo Nam, Chiêu Lưu đến khu lều bạt an toàn.

Đến nay, đã có 64 hộ với 346 nhân khẩu ở xã Xã Mường Típ sơ tán 64 hộ, 75 hộ với hơn 400 người ở xã Mường Ải, 35 hộ với 150 người ở xã Bảo Nam đã được di dời đến trú ở trong khu lều bạt.



Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con đang ở trong khu lán bạt. Ảnh: MT.

Từng gia đình được ở trong mỗi lán tạm (lợp tôn, có bạt xe bốn phía) an toàn, nhưng học sinh đi học đang gặp khó khăn. Ngoài ra người dân nơi đây đang cần lương thực, thực phẩm, nước uống.

Sáng 21-10, Đoàn công tác của Công an huyện Kỳ Sơn do Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân đang phải sơ tán di dời đến ở tại các lán trại.