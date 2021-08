Đầu tháng 8, TP.HCM đang thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16, chị DTTG quyết định rời TP.HCM về quê ở Kon Tum, nơi ba mẹ và hai con nhỏ của chị đang sống. Chị được bố trí cách ly tập trung tại một ký túc xá cách nhà khoảng 25 cây số. Ngày 17-8, chị đủ thời gian cách ly tập trung 14 ngày và trở về nhà. Chị tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà.



Căn phòng ba mẹ chị G chuẩn bị để chị cách ly ở nhà. Ảnh NVCC

Ba mẹ chị đã chuẩn bị sẵn một căn phòng nhỏ, thoáng đãng để cách ly khi theo quy định. Vừa bước vào phòng, chị bất ngờ thấy một “chiếc hộp bí mật” và một bó hoa bằng giấy được gói cẩn thận. Trên bó hoa còn kèm theo mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ “tặng mẹ yêu”.



Bó hoa con gái chị G đã tự tay gói tặng mẹ. Ảnh NVCC

Mở “chiếc hộp bí mật” ra, trái tim chị G như tan chảy bởi bức thư đong đầy yêu thương của cô con gái bé nhỏ đầu lòng (7 tuổi) viết gửi cho mình. Bé viết:

“Chào mẹ, từ ngày mẹ nói mẹ về, con đêm cũng như ngày trông ngóng chờ mẹ về. Còn mấy ngày nữa thôi, cố lên mẹ nhé! Con của mẹ, May".

Ký tên xong, cô bé Cỏ May còn vẽ thêm hình quả tim màu hồng ngay sau tên mình. Chiếc hộp thư cũng được con gái cẩn thận chọn hình quả tim, cô bé còn cắt hình quả tim bằng giấy và nhiều quả tim khác bỏ vào hộp bí mật. “Con sang nhà cô Út xin được mấy hình quả tim về bỏ vào chiếc hộp. Trái tim tượng trưng cho tình yêu của con dành cho mẹ”, bé Cỏ May nói.



Bức thư tan chảy của con gái dành cho chị G cùng những hình quả tim cho bé tự làm. Ảnh NVCC

Chưa hết, cô bé Cỏ May còn dành màn chào đón người mẹ yêu quý của mình về nhà cũng rất đặc biệt. Bé hiểu, cần phải giữ khoảng cách giữa mẹ, con và mọi người trong gia đình nên khi mẹ về, Cỏ May dùng hai hình trái tim do bé tự cắt dán, đứng ngoài cửa sổ tươi cười vẫy vẫy chào đón mẹ về.



"Chiếc hộp bí mật" của con gái nhỏ gửi cho mẹ. Ảnh NVCC

Chị G đã bật khóc vì tình cảm con gái dành cho mình.

Chị G chia sẻ: “Do dịch bệnh, đây là lần xa nhau lâu nhất của mẹ con tôi. Dù mong nhớ mẹ nhưng con gái tôi vẫn hiểu cần giữ khoảng cách để an toàn. Dù không được ôm chầm lấy nhau như những lần gặp trước, con bé vẫn tìm cách thể hiện tình yêu với mẹ. Điều đó làm tôi cảm động và hạnh phúc đến rơi nước mắt.



Mong rằng đại dịch sớm được kiểm soát và ai cũng được sum vầy cùng gia đình. Cuộc sống quay lại bình thường, đông đúc, rộn rã, nhộn nhịp như vốn có”.



Bé Cỏ May cầm hai quả tim đứng ngoài cửa sổ chào đón mẹ về. Ảnh NVCC

Chị có một con trai nhỏ 4 tuổi tên là Củ Mì. Bé chưa thể hiểu vì sao phải giãn cách, chị sợ con lại gần nên thống nhất với ông bà ngoại và chị Cỏ May sẽ giữ bí mật không cho Củ Mì biết tin chị đã về đến nhà.



Mỗi ngày ở ngoài phòng cách ly, chị nghe tiếng hai chị em thỏ thẻ. Thỉnh thoảng Củ Mì hỏi: Chị May ơi, khi nào mẹ về?



Cỏ May nhẹ nhàng động viên em: Hết dịch, mẹ sẽ về em nhé!