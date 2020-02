Từ dịch Corona, những hành vi có thể bị xử phạt

Những vụ tung tin giả về dịch Corona - Sáng 1-2, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã làm việc và xử phạt Trần Thị Thu Thủy (ngụ huyện Cao Lộc) về hành vi tung tin dịch bệnh Corona sai sự thật. Cụ thể, vào ngày 29-1, Thủy đã đăng tin trên Facebook cá nhân với nội dung: Cao Lâu, Xuất Lễ (các địa điểm tại Lạng Sơn) sáng nay có một người chết do nhiễm virus Corona rồi nhé”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang cho người dân. Thực tế là đến hết ngày 31-1 Lạng Sơn chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh cũng như tử vong do virus Corona. Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận việc tung tin giả nhằm mục đích câu like. - Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt Nguyễn Thị Hồng Minh và Ngô Thị Trang (cùng 30 tuổi, trú TP Sông Công) với hành vi tung tin sai sự thật. Mức phạt được áp dụng là 12,5 triệu đồng với mỗi người. Vào ngày 31-1, Minh đăng trên nhóm Zalo thông báo với nội dung: “Hiện nay Bệnh viện C đang có ba bệnh nhân bị nhiễm cúm Corona đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Mong các bậc phụ huynh theo dõi trẻ tại nhà, nếu có biểu hiện sốt, sổ mũi... thì cho trẻ đến khám ngay tại các trung tâm y tế gần nhất. Tránh đến những nơi đông người”. Sau khi đọc được thông tin, Trang đã sao chép, đăng tải lên trang Facebook cá nhân đồng thời kêu gọi mọi người “mạnh tay chia sẻ”. - Ngày 3-2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã mời P.H. Giang (ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến lấy lời khai về hành vi tung tin đồn mình đã nhiễm virus Corona. Giang bị xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013. Lý do là Giang đã sửa kết quả xét nghiệm bệnh của bản thân thành nội dung “dương tính với virus Corona” và đăng ảnh chụp bản kết quả này trên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ đến nhiều trang Facebook khác vào ngày 31-1.