Sáng 22-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu tổ chức 5 đoàn đến trao tặng 3.000 túi an sinh đợt 1 đến các hộ dân trong những khu vực phong tỏa trên địa bàn.



Mỗi túi an sinh gồm khẩu trang, nước muối, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, Vitamin C, dầu gió, gạo, mỳ và nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Túi an sinh là quà tặng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Vũng Tàu gửi tặng các hộ khó khăn trong khu phong tỏa. Chương trình được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu phát động và triển khai thực hiện từ ngày 15-8. Tổng trị giá các túi an sinh là 1,05 tỷ đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp.



Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cùng đoàn đi trao tặng túi an sinh cho người dân. Ảnh: MT

Túi an sinh trao cho người dân khó khăn ở các khu vực phong tỏa nhằm động viên, khích lệ người dân thực hiện nghiêm giãn cách với tinh thần “ai ở đâu, ở đó”; chung sức cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xanh hóa ngày càng nhiều hơn các vùng đỏ.

Hiện TP Vũng Tàu có 50 khu vực phong tỏa, 16 cơ sở cách ly tập trung. Tính đến 18 giờ ngày 21-8, TP Vũng Tàu có tổng số ca nhiễm cộng dồn là 881 ca F0 (trong đó 327 ca F0 đã khỏi bệnh).

Ngoài chương trình túi an sinh, thời gian qua TP Vũng Tàu cùng các tổ chức, cá nhân đã thực hiện rất nhiều chương trình hỗ trợ, chăm lo đời sống cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân khó khăn các địa phương, khu phong tỏa…