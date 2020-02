Trốn cách ly: Vô trách nhiệm với cộng đồng!

Trong tuần qua, những thông tin về việc một số người trốn cách ly khi trở về từ tâm dịch COVID-19 đã nhận được nhiều bình luận của bạn đọc. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc trốn cách ly là sự thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, bạn đọc kêu gọi mọi người nên ý thức hơn để cộng đồng sớm thoát khỏi dịch COVID-19.



Tối 25-2, trên nhiều trang mạng xuất hiện đoạn livestream của một nữ Facebooker Việt khoe chiến tích trốn khi trở về từ tâm dịch COVID-19 Daegu.

Tiếp đó, một nam thanh niên khác sau khi từ Hàn Quốc trở về Hà Nội đã đăng dòng trạng thái về việc mình không cách ly và đùa cợt “thả Corona cho cả làng bay màu”.

Cơ quan chức năng sau đó phát hiện đã tiến hành cách ly hai người trên và những người trong gia đình của họ.

Đừng chết vì thiếu hiểu biết

Bạn đọc Cao Sang bình luận: “Những người đi về từ vùng dịch mà cố tình né tránh qua mặt cơ quan chức năng kiểm tra y tế thì hậu quả thật khó lường. Nếu những người này bị dương tính với virus COVID-19 thì sẽ lây cho biết bao người, làm ảnh hưởng kinh tế của đất nước và an ninh quốc gia. Là người thông minh thì phải biết đến lợi ích cộng đồng, đừng vì sự ích kỷ mà hại cả xã hội”.

“Hy vọng những người trốn cách ly này không bị nhiễm dịch. Nếu chẳng may họ bị dương tính thì những người đã tiếp xúc với họ có nguy cơ bị lây là rất cao. Hậu quả sẽ là khó lường. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh này đã có bao nhiêu nhà khoa học, y bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm để tìm ra vaccine phòng dịch. Chính phủ phải tìm mọi biện pháp để có thể phòng dịch và ngăn chặn kiểm soát dịch ở Việt Nam. Chúng ta chưa giúp gì được thì cũng đừng nên phá hại những gì mà người khác đang phải cố gắng và gánh chịu” - bạn đọc Trần Thị Bích Thủy ý kiến.

Các bạn đọc Lê An, Hồng An, Lê Khương… nhận xét chỉ những người thiếu hiểu biết mới trốn cách ly khi đi từ vùng dịch về như vậy. Ở trong khu vực cách ly được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc an toàn, có gì mà phải sợ?



Các hình ảnh của cô gái và chàng trai đăng tải trên mạng xã hội khoe trốn được cách ly bị cộng đồng phản ứng. Ảnh: TL

Cần kiểm soát kỹ hơn

Nhiều bạn đọc góp ý các cơ quan kiểm dịch đừng trông chờ vào ý thức tự khai của công dân về từ vùng dịch mà cần phải chủ động hơn.

“Cơ quan chức năng cho rằng cô gái có hai quốc tịch Việt và Hàn nhưng chỉ trình hộ chiếu của Việt Nam thôi, không phát hiện ra quốc tịch Hàn thì thật khó nghe quá. Rất mong Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM và công an cửa khẩu cần phối hợp chặt chẽ qua vụ việc này để không để lọt người có nguy cơ gây hại cho cộng đồng” - bạn đọc Tú Quỳnh mong mỏi.

Bạn đọc Tuyết Mai cùng quan điểm: “Chúng ta cần kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các sân bay chặt chẽ hơn nữa, làm sao đừng để lọt những trường hợp thiếu ý thức như vậy”.

Nhiều bạn đọc khác cũng cho rằng cần phạt hành chính và cảnh cáo những người khai man, khai gian để không cách ly hoặc không chủ động cách ly. Đây có thể là nguồn lây bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng một cách âm thầm rất nguy hiểm.