Ban hành các thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự 26/02/2025 21:07

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc ký kết các thông tư liên tịch là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nhân dân...

Chiều 26-2, tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao và Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tổ chức Lễ ký ban hành các thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết thời gian qua, liên ngành tư pháp Trung ương đã phối hợp rất chặt chẽ nhằm xây dựng 2 thông tư liên tịch, quy định về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: CA

Trong bối cảnh Bộ Công an sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, thông tư liên tịch (quy định về phối hợp giữa các quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện) được ban hành nhằm đảm bảo quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra, VKSND và TAND khi chưa sửa đổi các luật có liên quan.

Thông tư liên tịch quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 3 Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28-11-2024 của Quốc hội (thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự), được liên ngành tư pháp Trung ương ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai Đề án về cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc của Đảng ủy Công an Trung ương, đã được thể chế hóa thông qua Nghị quyết số 164 của Quốc hội.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã cùng ký ban hành các thông tư liên tịch.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh việc ký kết các thông tư liên tịch là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Nhân dân.

Việc thực hành quyền công tố, kiểm sát; việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và việc kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện.

Quy định chi tiết về căn cứ, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng, tài sản theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 164 của Quốc hội khóa XV.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký thông tư liên tịch.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký thông tư liên tịch. Ảnh: CA

Để các thông tư liên tịch sớm triển khai có hiệu quả trong các mặt công tác liên quan, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai ngay, thực hiện nghiêm túc các quy định trong các thông tư liên tịch.

Quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các thông tư liên tịch, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…