Bán kết Euro 2024: Gặp gỡ bốn đội cuối cùng 08/07/2024 07:12

Với việc tuyển Anh đánh bại Thụy Sĩ trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1, còn Hà Lan cũng thắng ngược Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ở tứ kết Euro 2024, vòng bán kết đã xác định được 2 cặp đấu là Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ, ngày 10-7) và Anh - Hà Lan (2 giờ ngày 11-7).

Lộ diện ứng cử viên số 1

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha khi họ chơi ấn tượng suốt từ đầu giải đến nay, trong lúc Pháp, Anh và Hà Lan đều gặp vấn đề của riêng mình.

4 đội vào bán kết Euro 2024. ẢNH: UEFA

La Roja đã có phong độ tuyệt vời tại Đức, giành chiến thắng trong cả năm trận đấu, ghi được 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai lần. Cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện tại một kỳ Euro trong trận đấu với Croatia. Tây Ban Nha đang hướng tới tham vọng trở thành đội đầu tiên giành được bốn chức vô địch Euro 2024.

Với kinh nghiệm từng dẫn dắt hai đội trẻ U-17 và U-19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu, HLV Luis de la Fuente đã tạo nên lối chơi quyến rũ, hấp dẫn nhưng cực kỳ hiệu quả cho Tây Ban Nha tại Euro 2024.

Hành trình vào bán kết Euro 2024 của Tây Ban Nha là vô cùng thuyết phục khi họ lần lượt hạ đương kim vô địch Ý, đệ tam anh hào thế giới Croatia cùng chủ nhà Đức. Truyền cảm hứng cho lối chơi của Tây Ban Nha là đội trưởng Rodri. Rodri được xem là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Vốn đã quá quen với việc giành cúp tại Man City, Rodri được kỳ vọng sẽ truyền kinh nghiệm và cảm hứng cho đội hình trẻ trung của Tây Ban Nha đến đỉnh vinh quang Euro 2024.

Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2024. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, đối thủ của Tây Ban Nha ở bán kết là một đội tuyển Pháp tuy không chơi thăng hoa nhưng lầm lũi tiến vào bán kết bằng kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và lọc lõi đáng kinh ngạc.

Pháp không dẫn đầu bảng trước các đối thủ Hà Lan, Áo và Ba Lan nhưng họ cùng với Tây Ban Nha là hai đội bất bại tại Euro 2024 đến lúc này.

Đội trưởng Kylian Mbappe đã ghi bàn thắng đầu tiên tại một kỳ Euro và anh vẫn là cái tên sáng giá nhất trong đội hình tuyển Pháp. Kể từ khi đeo băng đội trưởng tuyển Pháp sau khi Hugo Lloris giải nghệ, Mbappe đã trưởng thành và đảm nhận trách nhiệm một cách đầy tự tin. Chỉ cần nhắc tên Mbappe đã khiến đối thủ phải sợ hãi. Dù không chơi quá hay ở kỳ Euro 2024 này, nhưng nếu muốn vô địch Euro, người Pháp chắc chắn sẽ trông chờ và kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Mbappe trước tiên.

Có thể nói rằng, thành công của bóng đá Pháp trong gần 10 năm qua gắn liền với HLV Didier Deschamps. Dưới thời Deschamps, Pháp đã lọt vào 3 trận chung kết ở 4 giải đấu lớn gần nhất và bây giờ họ lại có mặt ở bán kết Euro 2024.

Pháp lầm lũi tiến vào bán kết Euro 2024. ẢNH: GETTY

Sự điềm tĩnh và chừng mực trong tính cách của Deschamps như truyền lửa vào lối chơi vô cùng khó chịu của tuyển Pháp. Pháp có thể chơi không hay, nhưng thắng họ là điều vô cùng khó. Dù hàng công ít ghi bàn và sa sút thảm hại, Pháp có một hàng thủ vô cùng vững chắc và là đội thủng lưới ít nhất ở kỳ Euro này với chỉ 1 bàn thua. Đội trưởng Kylian Mbappe cùng HLV Didier Deschamps chưa từng vô địch Euro và đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ làm nên chuyện ở kỳ Euro này.

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được xem là “chung kết sớm” và đội thắng trong cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch Euro 2024.

Dấu hỏi về tuyển Anh

Trước khi Euro 2024 khởi tranh, tuyển Anh được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Euro 2024. Tuyển Anh cùng Pháp và Tây Ban Nha bất bại tại Euro 2024 nhưng cách chơi của ba đội này rất khác, trong đó tuyển Anh gây thất vọng lớn nhất khi thể hiện bộ mặt vô cùng bạc nhược khi tiến vào giải. Không phải ngẫu nhiên mà tuyển Anh chịu rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Anh dù họ đã vào bán kết.

Anh quá may mắn khi có mặt ở bán kết Euro 2024. ẢNH: GETTY

Sau khi Anh lọt vào trận chung kết Euro cũng như tứ kết và bán kết World Cup trong ba giải đấu lớn gần nhất, HLV Gareth Southgate sẽ rất muốn đây là lần thứ tư may mắn. Và tuyển Anh may mắn thật. Anh hòa Slovenia ở lượt cuối nhưng vẫn dẫn đầu bảng C để vào nhánh nhẹ ký. Ở vòng knock-out, Anh lần lượt thắng may Slovakia ở vòng 16 đội và Thụy Sĩ ở tứ kết trong thế họ rượt đuổi và có bàn gỡ hòa vào phút cuối.

Anh có rất nhiều lựa chọn sáng giá trên hàng công, nhưng Sougate vẫn loay hoay tìm cách giúp đội vận hành trơn tru. Bây giờ, Anh kỳ vọng vào đội trưởng Harry Kane, người đã ghi 2 bàn ở Euro 2024 và thường trở nên sắc bén khi đội tiến sâu hơn ở một giải đấu. Với khả năng dứt điểm chết người, tầm nhìn đáng kinh ngạc và lối chơi liên kết mạnh mẽ, Kane có thể gây đau đầu cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Trong khi đó, đối thủ của Anh ở bán kết là một Hà Lan khó lường, trận hay trận dở. Ở vòng bảng, Hà Lan khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Ba Lan, trước khi dần thụt lùi bằng trận hòa Pháp 0-0 và thua Áo 2-3. Vào vòng knock-out, Hà Lan chơi thăng hoa “hủy diệt” Romania 3-0 ở vòng 16 đội, nhưng vất vả ngược dòng thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ở tứ kết.

"Hà Lan bay" bay vào bán kết Euro 2024. ẢNH: GETTY

"Hà Lan bay" chơi không bay nhưng đã lọt vào bán kết Euro lần đầu tiên sau 20 năm. Bây giờ, họ sẽ trông chờ vào bộ ba đang chơi rất hay là Memphis Depay, Xavi Simons và Gakpo để hi vọng tái lặp thành tích vô địch Euro vào năm 1988. Trước một tuyển Anh gặp nhiều vấn đề, Hà Lan hoàn toàn có khả năng đánh bại được họ để vào chung kết Euro 2024.