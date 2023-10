Băng trộm liên tỉnh sa lưới công an Đắk Nông

(PLO)- Theo Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), băng trộm liên tỉnh mà công an huyện này bắt giữ đã gây ra 12 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước.

Ngày 17-10, Trung tá Nguyễn Du, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyến (45 tuổi), Ngô Văn Hoàng Long (33 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và Huỳnh Quốc Đạt (38 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tuyến, Ngô Văn Hoàng và Huỳnh Quốc Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: MQ

Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến cuối tháng 6-2023, nhóm đối tượng nói trên đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Hoàng Long còn khai đã cùng với Tuyến thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk R’lấp đã thu giữ 1 xe máy, 4 điện thoại di động, các công cụ phương tiện như kìm các loại, vam phá khóa, tuốc nơ vít, chìa khóa két sắt, khò, bộ mở khóa bằng kim loại...

Trung tá Nguyễn Du, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp, cho biết: Ngoài vụ án này, cơ quan CSĐT Công an huyện còn điều tra, làm rõ được nhiều vụ trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân.

Các đối tượng nói trên trước khi thực hiện các vụ trộm cắp thường dò la nắm bắt tình hình rồi lợi dụng sơ hở của người dân, nhất là thời điểm đêm tối, chủ nhà ngủ say để đột nhập vào lấy trộm tài sản rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Du, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác và ý thức tự bảo quản tài sản của mình cũng như tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

VŨ LONG