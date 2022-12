Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải Ba giải Báo chí toàn quốc 'Vì Sức khỏe nhân dân’

(PLO)- Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” lần thứ nhất đã vinh danh 57 tác phẩm xuất sắc trong số hơn 700 tác phẩm báo chí gửi về.

Sáng 23-12, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” lần thứ nhất năm 2022.

Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận giải 3 thể loại báo in loạt 3 bài “Vào điểm nóng điều trị COVID-19” của ba tác giả Minh Tâm, Nguyệt Nhi và Hoàng Lan. Loạt bài ghi lại cuộc chiến khốc liệt giành lại mạng sống cho bệnh nhân COVID-19 vào khoảng giữa năm 2021 của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch như: Trung tâm điều trị COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện hồi sức COVID-19 do 3 Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách, Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện Da liễu TP.HCM phụ trách.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được hơn 700 tác phẩm báo chí gửi về dự thi thuộc 5 loại hình: Báo in, Báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động các lĩnh vực tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế; phản ánh công tác y tế cơ sở và các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành y tế như: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viên xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; Biểu dương các tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh 57 tác phẩm. Trong đó, loại hình báo in có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Loại hình báo điện tử có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Loại hình phát thanh có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Loại hình truyền hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Loại hình Ảnh báo chí có 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng quyết định trao 3 giải tập thể (đồng hạng), 2 giải đặc biệt cho tác nghiệp ở tâm dịch và 1 giải đặc biệt cho tác giả là thầy thuốc.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” đã lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc, chất lượng cao, sáng tạo, nhân văn, phản ánh những khó khăn thách thức của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, những phản ánh trung thực của báo chí đã giúp chỉ đạo ngành y tế tốt hơn.

“Báo chí có vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống dịch trên cả nước, phản ánh tấm gương tận tụy, hy sinh của các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch; tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Việt Nam. Thành công lớn nhất là kịp thời cổ vũ các phóng viên báo chí, ghi nhận các tác phẩm chất lượng, hiệu quả cao” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Giải báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” lần thứ nhất do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động vào ngày 8-12-2021. Đây là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” lần thứ nhất được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra, các phóng viên nhà báo đã đồng hành, sát cánh bên những y bác sĩ và người bệnh để chuyển tải những thước phim, tư liệu chân thực nhất về cuộc chiến với đại dịch.

