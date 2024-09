Bão số 3: Lạng Sơn có 2 người chết, Yên Bái 1 người chết 08/09/2024 21:07

(PLO)- Mưa to do bão số 3 đã khiến nhiều tỉnh trung du và miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề; Yên Bái có 1 người chết; Lạng Sơn có 2 người chết...

Do chịu ảnh hưởng của bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 6-9 đến sáng sớm ngày 8-9 có mưa to đến rất to và dông. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, tính đến 16 giờ ngày 8-9, mưa to đã khiến 1 người ở huyện Văn Chấn chết do sập nhà.

Ngoài ra, mưa bão đã gây thiệt hại 570 nhà ở. Trong đó, 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 3 nhà bị hư hỏng nặng; 32 nhà bị sạt lở; 306 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn; 14 nhà bị ngập nước; 6 nhà bị tốc mái trên 70%; 9 nhà bị tốc mái từ 50 đến 70%; 55 nhà bị tốc mái từ 30 - 50%; 143 nhà bị thiệt hại dưới 30%.

Mưa lớn do bão số 3 đã khiến nhiều nơi sạt lở. Ảnh: X.Đ

Mưa bão cũng làm 954,42 ha cây trồng bị thiệt hại; 205 con gia cầm, 4 con gia súc bị chết; vỡ bờ 6 ao cá huyện Trạm Tấu.

Về giao thông chính, trên Quốc lộ 32, Đường tỉnh 174, đường tỉnh 175B, tuyến đường Sơn Thịnh - Suối Giàng sạt lở taluy nhiều vị trí. Một số vị trí có đất đá tràn mặt đường gây tắc đường cục bộ.

Ngoài ra, tại nhiều huyện xuất hiện điểm sạt lở, ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt, không lưu thông được. Như huyện Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Làng Nhì, xã Pá Hu, xã Hát Lừu, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải...

Rất nhiều cơ sở y tế bị thiệt hại, công trình công cộng, tường rào, công trình thủy lợi, cột điện hạ thế, trạm thu sóng...

 Tại Lạng Sơn đã có 11 người thương vong do mưa lớn. Ảnh: X.Đ

Còn tại Lạng Sơn, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn, ảnh hưởng cơn bão số 3 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to.

Tính đến 19 giờ ngày 8-9, đã có 11 người thương vong, trong đó 2 người chết và 9 người bị thương do bị tấm lợp Fibro xi măng rơi xuống đầu, bị cây đổ vào người và do sạt lở đất.

Có 1.605 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó 1.146 hộ bị tốc mái, 168 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất, 317 nhà bị ngập nước, 291 nhà bị hư hỏng công trình phụ (đổ tường, tốc mái, cây đổ …). Ngoài ra, còn 26 công trình khác bị thiệt hại như: trụ sở công an xã; nhà văn hóa thôn; trường học và điểm bưu điện xã...

Trên 5.311 ha bị ảnh hưởng, trong đó có 3.688 ha lúa; 1,136 ha màu; 487 ha cây công nghiệp, trên 1.000 cây hồng bị gãy đổ….trên 1.187 ha rừng bị ảnh hưởng, đa phần là các cây bạch đàn, keo, mắc ca, thông…

Đối với tuyến Quốc lộ 25 vị trí tại QL.1B, QL.4A, QL.279, QL 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông và do sạt lở đất.

Tuyến đường tỉnh có 35 vị trí bị ngập úng; nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; đối với một số vị trí sạt lở taluy dương đã cử nhân lực cảnh báo và triển khai các biện pháp thông tuyến.

Đối với tuyến đường huyện có 96 vị trí bị sạt lở đất, cây đổ ra đường và do ngập úng, một số điểm đã được thông tuyến. Ngoài ra mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ và chia cắt với tổng số là 121 điểm tại địa bàn các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, 23 cột điện cao thế và hạ thế bị gãy đổ; một số cột thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.