Bảo vệ chung cư khóa xe của khách: Sai luật nhưng...

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Mạc Thanh Sơn, ngụ chung cư Masteri Thảo Điền (chung cư), TP Thủ Đức, TP.HCM, thông tin về việc ông bị bảo vệ chung cư, ban quản lý (BQL) chung cư khóa bánh xe và yêu cầu đóng tiền phạt mới trả xe.

Đóng 5 triệu đồng mới trả xe

Ông Sơn cho biết khoảng 21 giờ ngày 9-4, ông điều khiển ô tô biển số 60A-576… về đến chung cư. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ đỗ và có việc gấp phải ra sân bay nên ông Sơn đã đỗ xe tạm tại sảnh thuộc tháp T4 chung cư Masteri Thảo Điền để lên căn hộ lấy hành lý.

Đến khoảng 21 giờ 40, ông Sơn xuống thì thấy xe đã bị khóa bánh. Sau khi liên hệ với bảo vệ chung cư, ông Sơn được biết bảo vệ chung cư là người khóa bánh xe.

Sau đó ông Sơn yêu cầu bảo vệ mở khóa để kịp giờ ra sân bay, mọi việc đúng sai đã có camera ghi lại và sẽ giải quyết sau. Ông Sơn cũng đồng ý lập biên bản ghi nhận lại sự việc nhưng bảo vệ không giải quyết.

Đến ngày 10-4, ông Sơn làm việc với đại diện BQL chung cư. Qua buổi làm việc, đại diện BQL không đồng ý mở khóa bánh xe, đồng thời di dời xe ông Sơn đến nơi khác.

Theo ông Sơn, ngày 11-4, ông tiếp tục đến văn phòng BQL chung cư yêu cầu làm rõ sự việc, đề nghị trả lại xe thì được người của BQL yêu cầu phải nộp 5 triệu đồng.

Ngày 12-4, ông Sơn đã trình báo vụ việc lên Công an phường Thảo Điền để giải quyết. Sau khi nhận được trình báo, Công an phường Thảo Điền đã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc, yêu cầu BQL chung cư mở khóa giải phóng xe của ông Sơn nhưng BQL không đồng ý.

Ông Sơn cho biết thêm vì không có xe đi lại, sau đó ông chấp nhận nộp 5 triệu đồng cho BQL chung cư để có xe đi lại.

Quản lý chung cư phạt là không đúng thẩm quyền

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Thảo Điền cho biết các tuyến đường tại cụm chung cư Masteri Thảo Điền đang chờ bàn giao cho Nhà nước quản lý, những tuyến đường này cũng không có biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, gần đây tại các tuyến đường trong chung cư này đã xuất hiện các trường hợp bảo vệ của chung cư này dùng khóa để khóa bánh ô tô của khách, cư dân đậu sai quy định của chung cư. Sau khi khách, cư dân đóng tiền khắc phục xong thì bộ phận bảo vệ mới tháo khóa bánh xe.

Mới đây, UBND phường Thảo Điền cũng có thông báo liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, căn cứ Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021) thì ban quản trị, BQL của chung cư không có thẩm quyền, không có chức năng xử phạt hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cũng theo UBND phường Thảo Điền, hình thức xử phạt đối với các trường hợp đậu, đỗ ô tô tại các đường, khu vực không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ như trên là không đúng quy định.

Ban quản trị chung cư Masteri Thảo Điền cho biết việc khóa bánh ô tô vi phạm và yêu cầu ông Mạc Thanh Sơn nộp tiền bồi hoàn 5 triệu đồng là chi phí mua dụng cụ di dời chuyên dụng đối với ô tô ông Sơn nhằm đảm bảo công tác an toàn PCCC và tránh ùn tắc giao thông khu vực chung cư.

Giải pháp cho việc đậu xe sai ở chung cư

Ông Huỳnh Văn Nông, thành viên ban quản trị một chung cư tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết việc khách hàng, cư dân chung cư đậu xe không đúng vị trí gây ảnh hưởng đến công tác quản lý và lưu thông của người khác là tình trạng mà hầu như chung cư nào cũng gặp phải. Việc BQL khóa xe, yêu cầu người vi phạm đóng phạt là cách tốt nhất lập lại an ninh trật tự trong khu vực chung cư nhưng đây lại là hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc khóa xe, xử phạt không thuộc thẩm quyền của BQL thế nên họ cần thực hiện cách làm khác. Cụ thể, mỗi chung cư nên tự trang bị cho mình chiếc xe cẩu để khi phát hiện xe đậu sai vị trí thì dùng xe này di chuyển xe vi phạm đến nơi đậu đúng quy định. Chủ xe muốn lấy xe thì phải trả tiền di chuyển xe. Ngoài ra, cần tính toán thêm mức bồi thường của chủ xe khi đậu xe sai quy định” - ông Nông chia sẻ.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết BQL, ban quản trị không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đậu xe sai vị trí của người dân.

Tuy nhiên, để tạo nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư, đặc biệt ở những chung cư đông tới hàng ngàn hộ dân thì cần phải có quy ước và thỏa thuận chung. Nếu không thì BQL chung cư khó có thể vận hành mọi hoạt động theo nề nếp, trật tự được.

Vì thế, ban quản trị cần lấy ý kiến đồng thuận của đa số cư dân (thông qua hội nghị nhà chung cư) soạn thảo bản nội quy chung cư nhằm điều chỉnh các hành vi của người dân tuân thủ đúng pháp luật. Đồng thời, cần thiết lập các nguyên tắc, phương án quản lý vận hành chung cư, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, nề nếp, hiện đại.

“Trong quá trình thực hiện xây dựng nội quy cũng cần có sự phối hợp, đồng thuận cao của các hộ dân trong chung cư, UBND cấp xã nơi đó” - Luật sư Sơn nói.•

Chuyển hồ sơ lên Công an TP Thủ Đức

Hiện UBND và Công an phường Thảo Điền đã nắm được vụ việc. Công an phường cũng đã lập hồ sơ, làm việc với những người liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản trong việc giữ ô tô biển số 60A-576... của ông Mạc Thanh Sơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức.

Đồng thời, UBND phường Thảo Điền cũng ra thông báo yêu cầu chung cư Masteri Thảo Điền và các chung cư trên địa bàn phường quán triệt, chỉ đạo đối với lực lượng bảo vệ của chung cư không được khóa bánh ô tô và không được yêu cầu khách, cư dân đóng tiền phạt đối với việc ô tô bị khóa bánh xe.

Nếu trong quá trình quản lý, có trường hợp liên quan đến gây mất an ninh trật tự thì bộ phận bảo vệ chung cư kịp thời thông báo ngay cho công an phường để kịp thời xử lý.

Một lãnh đạo UBND phường Thảo Điền, TP Thủ Đức