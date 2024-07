Bắt 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lớn nhất Đồng Nai 15/07/2024 13:39

(PLO)- Liên quan đến vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ trong hoạt động kiểm định xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, công an bắt tạm giam đối với một đăng kiểm viên.

Ngày 15- 7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60-01S), cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đăng kiểm viên Đặng Trần Huy về hành vi “Nhận hối lộ” liên quan đến sai phạm trong hoạt động kiểm định xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định, trong khi làm nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm, Đặng Trần Huy với vai trò đăng kiểm viên đã nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để giúp đỡ, bỏ qua các lỗi khiếm khuyết nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ xe trong quá trình đăng kiểm xe và nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Trần Huy. Ảnh: CAĐN.

Liên quan đến sai phạm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 6 bị can gồm: Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm; Trần Minh Lợi, Phó giám đốc; Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh (60-02S) và Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh để điều tra về tội nhận hối lộ.

Được biết, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S) thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai quản lý là Trung tâm Đăng kiểm lớn nhất tỉnh Đồng Nai.