Bắt 2 kẻ cướp giật, trộm xe máy liên tỉnh

(PLO)- Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, phối hợp cùng Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ hai kẻ chuyên trộm xe máy liên tỉnh.

Ngày 4-11, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, thông tin đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (31 tuổi, ngụ xã Thành Hải) và Đổng Dương Khoa (33 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước) để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Thạch và Khoa là hai kẻ chuyên trộm xe máy sau đó dùng làm phương tiện cướp giật hoạt động liên tỉnh từ Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Hai người này thường nhắm đến các phụ nữ để giật dây chuyền vàng. Cặp đôi này đã gây ra ba vụ cướp giật tại TP Cam Ranh và bốn vụ ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (trong đó có vụ trộm xe máy làm phương tiện phạm tội).

Cụ thể, ngày 3-10, cả hai trộm xe máy hiệu Exciter trên đường 21-8, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Đến ngày 6-10, Khoa dùng xe máy trộm được chở Thạch giật dây chuyền trên đường Yết Kiêu thuộc phường Phước Mỹ.

Tiếp đó, ngày 15-10, Khoa chở Thạch trên chiếc xe máy trộm được thực hiện vụ giật dây chuyền của hai phụ nữ ở Yên Ninh. Ngày 29-10, cả hai tiếp tục thực hiện vụ giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường 21-8.

Sau thời gian truy xét, ngày 3-11, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an TP Cam Ranh bắt giữ Khoa và Thạch.

HH